Kostičky Lega táhnou. Dánský výrobce stavebnic loni překonal konkurenci

„Byl to silný rok, ve kterém jsme předehnali konkurenci,“ řekl ve středu v dánské Kodani šéf Lega Niels Christiansen. Tržby hračkáři vzrostly o šest procent, zejména díky nejnovějším verzím klasických stavebnic, novým obchodům a vylepšení internetových stránek, oznámila firma.

Firmě se tak dařilo druhý rok po tom, co se růst odbytu v roce 2017 zastavil. Do té doby rostly tržby deset let dvouciferným procentním tempem. Evropský výrobce kostiček svádí společně s americkými hračkáři Matell či Hasbro boj o podíl na trhu, ze kterého výrazně ukusují čínské firmy.

Nejistá doba i pro hračky

Lego odhadlo, že globální trh s hračkami loni klesl o tři procenta. Tržby konkurenční firmy Mattel loni stagnovaly, společnost Hasbro je ale o tři procenta zvýšila, poznamenala agentura Reuters. Zisk Lega loni vzrostl o 2,8 procenta na 8,3 miliardy dánských korun (28,1 miliardy Kč).



Společnost má nyní po celém světě 570 obchodů. Loni jich otevřela 150 a letos plánuje zhruba stejný počet. V Číně se počet jejich obchodů více než zdvojnásobil na 140 a letos chce jejich počet zvýšit na 220.

Silně rostl prodej oblíbených licencovaných produktů, jako jsou Harry Potter a Avengers. Nejprodávanějšími produkty ale byly stavebnice řad Lego City, Lego Classic a Lego Technic.

Společnost Lego je známá hlavně svými barevnými plastovými stavebnicemi. Firmu založil v roce 1932 Ole Kirk Christiansen a pojmenoval ji podle dánských slov „leg godt“, což znamená „hezky si hrajte“. Christiansenové jsou teď nejbohatší dánskou rodinou a společnost Lego je podle výše tržeb největším výrobcem hraček na světě.

Jeden z výrobních závodů společnosti Lego je v Kladně, provoz zahájil v roce 2000. V kladenském závodě se stavebnice dekorují, kompletují se menší díly a balí. Další výrobní závody má firma v Dánsku, Maďarsku, Mexiku a v Číně.

