Po propouštění opět nabíráme. LEGO jsme stabilizovali, říká ředitel

Vaším úkolem bylo loni stabilizovat LEGO po neúspěšném roce 2017, který byl nejhorší za třináct let. Podařilo se to?

Ano, LEGO je na cestě k udržitelnému růstu. Stabilizovali jsme se napříč celou společností od managementu až k dodávkám koncovým zákazníkům. Příjmy, ale zároveň i tržní podíly na našich klíčových světových trzích rostou.

Bylo nutné šetřit nebo dokonce propouštět?

V roce 2017 jsme prošli restrukturalizací, ale loni jsme nepropouštěli. Naopak v některých oblastech, zejména v divizi digitální výroby nebo na některých rostoucích trzích, jsme přijímali nové lidi.

Občas se mluví o krizi tradičních kamenných prodejen. Je obtížnější se na trhu prosadit?

Prostředí retailu prochází řadou změn, a to i v oblasti prodeje hraček. Jedním z příkladů je bankrot americké sítě hračkářství Toys4Us, které skončilo v USA, ve Velké Británii a také Austrálii. Vypořádat se s tím nebylo zrovna jednoduché. Podobně jako ostatní průmysloví výrobci vnímáme trendy, které mění zažitý řád maloobchodu. Na druhou stranu jsou pro náš trh hraček stále velmi důležité prodeje v kamenných obchodech, kam děti mohou přijít a s hračkami jsou ve fyzickém kontaktu.

Přesouvají se prodeje na internet? Je to pro vás cesta, jak dál růst?

Snažíme se, a to dokonce i s našimi velkými globálními partnery, jít oběma cestami, tedy posilovat online, ale zároveň prodej v tradičních obchodech. Například v USA úzce spolupracujeme s Walmartem či řetězcem Target na zlepšení služeb tak, abychom v obchodech umístili více produktů a získali více místa v regálech. To se nám zatím daří. Na druhé straně vidíme, že v rámci odvětví hraček je e-commerce nejrychleji rostoucím elementem, a proto do něj více investujeme.

Jak si v rámci skupiny vedl středoevropský region a jakou roli v jeho kontextu hraje Česká republika?

Česká republika je pro nás velmi dobrým trhem. LEGO je zde velmi oblíbenou značkou, dokonce téměř stejně jako v domovském Dánsku. Jsem rád, že jsme zde investovali, bohužel konkrétní čísla k jednotlivým trhům nezveřejňujeme.

Zvažuje LEGO další investice v Česku?

Máme velkou továrnu v Kladně. K dalším plánům mohu říct jen to, že pokud společnost dál poroste, budeme v budoucnu potřebovat nové kapacity, pro které budeme hledat vhodná místa. Plány na další investice teď nejsou na stole.

Které stavebnice jste loni nejvíce prodávali?

Všechny naše produkty rostou podobným tempem. Žebříček deseti nejprodávanějších výrobků je opravdu různorodý. Zahrnuje na jedné straně nejlevnější produkty jako minifugurky, dále vrtulníky, policejní stanice, ale třeba i dražší sady LEGO Technic. Dobře se prodávají sety klasických kostek, ale zároveň i moderní programovací roboti LEGO Boost.

Jsou digitální hračky stále marginální oblastí z hlediska celkových prodejů?

V digitální oblasti máme řadu aktivit. Nepoměrně významnější jsou pro nás stále videohry ve srovnání s prodeji digitálních stavebnic. Na jednotlivé kategorie se však nedíváme samostatně, hraní vnímáme jako kombinaci fyzického světa s tím digitálním. Ve výsledku děti mohou ovládat například LEGO Duplo přes iPad.

Ve vývoji LEGO jste začali používat rozšířenou realitu. Jaké s ní máte plány?

Letos uvedeme na trh novinku s využitím rozšířené reality pod názvem LEGO Hidden Side. Kombinuje fyzické stavění s digitálním hraním pomocí mobilního telefonu. Z hry s kostkami se děti dostanou do počítačového příběhu, ve kterém zbavují svět duchů. Máme připraveno několik dějových linií, které jsou děsivé, ale zároveň velmi legrační.

Na jakých principech hraní stojí?

Základem je skládání skutečných kostek, které následně oživíte v příběhu pomocí svého mobilního telefonu nebo tabletu. Ve hře lovíte duchy a řadu věcí přitom můžete ovlivnit a měnit tím, že něco změníte ve fyzické stavebnici. Je to způsob, jak přinést nové možnosti hry na role. Novinka stojí na jedné z nejpokročilejších technologií rozšířené reality, které dnes existují. Na trhu se objeví v říjnu.

V roce 2017 jste vyhráli první soudní o autorská právě v Číně. Loni další s výrobcem stavebnice Lepin, která LEGO kopíruje. Odškodnění jsou ale symbolická a kopírovačů je na trhu víc. Jaký problém to pro vás je?

To je těžké říct. Samozřejmě je problém, pokud jsou kdekoliv na světě spotřebitelé mateni tím, že nás někdo jiný kopíruje. Na základě vyhraných sporů museli dotčení výrobci z Číny stáhnout mnoho svých stavebnic z e-shopů. Stále je to však velký problém, soudní líčení se táhnou dlouho, situace však dlouhodobě hraje v náš prospěch.

Je Čína trhem, který je pro vás nejperspektivnější?

Je jedním z trhů, kde můžeme nejvíce růst. Loňský rok to potvrzuje, s výsledky jsme spokojeni a věříme, že se nám v Číně bude dařit i letos. Naším úkolem je značku nabídnout většímu počtu čínských dětí, to znamená vykročit více mimo největší města do menších měst a regionů.

Jaké jsou reakce vašich zákazníků na první série kostek z cukrové třtiny?

Máme velmi pozitivní reakce od zákazníků i našich partnerů. Mnoho spotřebitelů vítá, že jdeme cestou udržitelné výroby. Ve výrobě z nových materiálů nechceme dělat žádné kompromisy. Do roku 2030 plánujeme vyrábět tímto způsobem veškeré stavebnice. Je to dlouhá cesta. V současnosti vyrábíme z různých materiálů a každý potřebujeme nahradit tak, aby výrobek obstál v náročných podmínkách.