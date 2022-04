Miliardy e-mailů za miliony korun. Platforma na dopisy od robota roste

Od svého založení zaznamenává nástroj Ecomail.cz výraznou poptávku. Česká platforma specializující se na efektivní a automatizovaný e-mail marketing zaregistrovala meziroční nárůst o více než 60 % a v loňském roce se jí podařilo vygenerovat rekordní obrat 59 milionů korun. Zakladatelé společnosti Jakub Stupka a Jan Tlapák ale věří, že to bude teprve letošek, který bude pro jejich podnikání klíčový. Momentálně se totiž chystají expandovat na globální trh.

„Ecomail.cz se začíná připravovat na expanzi do zahraničí, přičemž bychom k ní chtěli přistoupit už v průběhu letošního roku. Potenciál je obrovský. Pokud uspějeme, předpokládáme, že se náš obrat zvýší odhadem až na 90 milionů,” odhaluje plánovanou strategii Jakub Stupka, COO a spoluzakladatel společnosti Ecomail.cz.

Rok 2021 byl z hlediska výsledků nejlepší v historii. Přispěla k tomu i aplikace pro editaci e-mailových šablon Topol.io, která je na globálních trzích dostupná už od roku 2017. Za tu dobu si získala desítky tisíc uživatelů ve 150 zemích světa a loni dosáhla meziročního zvýšení obratu o celých 100 %. I to bylo jedním z důvodů, proč jí americká online platforma G2 pro hodnocení a doporučování softwarových společností udělila ocenění za intuitivní a jednoduché užívání.

Skvělé výsledky podpořilo i posílení strategické spolupráce s tuzemskou webovou platformou Shoptet, která aktuálně zprostředkovává hosting okolo třiceti tisícům e-shopů. „Shoptet jsme rozšířili o velké množství doplňků, které mohou internetové obchody využívat. Mezi nimi mají uživatelé i možnost snadného propojení s nástrojem Ecomail.cz, který je momentálně na Shoptetu nejoblíbenějším doplňkem pro e-mailing, a navíc je zdarma. Dokáže synchronizovat kontakty, sledovat chování uživatele na webu nebo využívat data z e-shopu pro personalizované a automatizované kampaně,” přibližuje výhody propojení platforem CEO Shoptetu Samuel Huba.

Kořalka i móda

Klientská základna Ecomail.cz se loni rozrostla o 40 %. Nástroj nově využívá například on-line prodejce kontaktních čoček a brýlí Alensa, český zpravodajský server orientovaný na byznys, startupy a nové technologie CzechCrunch, džínoví specialisté eXe jeans, e-shop s povlečením a bytovým textilem MK Lůžkoviny CZ & SK nebo slovenská odnož zprostředkovatele zaměstnaneckých benefitů Multisport. Společnost dlouhodobě spolupracuje i s Jägermeisterem. Pro stávající a potenciální klienty je povzbudivý především fakt, že Ecomail.cz vykazuje velmi vysokou průměrnou míru doručitelnosti rozesílek.

„Momentálně jsme překročili pomyslnou magickou hranici pěti tisíc platících klientů. Obliba námi poskytovaných služeb dokazuje, že e-mailing je pořád jedním z nejsilnějších marketingových kanálů. Potvrdil to třeba loňský Black Friday, kdy jsme za jediný den odeslali více než 10,5 milionů e-mailů, což je o 90 % víc než o rok předtím. Celkový počet odeslaných e-mailů se meziročně zvýšil o 63 %,” komentuje meziroční výsledky Jan Tlapák, CEO a druhý spoluzakladatel společnosti Ecomail.cz.

Vedle automatického e-mailingu Ecomail.cz nabízí také další funkce navržené přímo na míru potřebám e-shopů. S jeho pomocí lze například rozesílat hromadné SMS zprávy. Nástroj je zároveň možné propojit s reklamním účtem na Facebooku, Instagramu a lze přes něj nastavit rozpočet, grafické zpracování i parametry cílení.

Nespornou výhodou platformy je to, že je dostupná kompletně v češtině, a to včetně zákaznické podpory. To přispívá k její uživatelské přívětivosti – chytrý e-mailing tak mohou efektivně využívat podnikatelé i firmy všech možných velikostí.