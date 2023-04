Malorážové střelivo je konzervativní byznys, říká Čech v čele nadnárodní muničky

Nedávno jste převzal otěže nad skupinou Fiocchi poté, co jste hrál významnou roli ve vyjednávání o této akvizici. Jaké jsou plány a investice v nejbližším období?

Směrem dovnitř chceme firmu více digitalizovat, zefektivnit výrobu a logistiku. Směrem ven chceme expandovat na nové trhy a rozšiřovat nabídku produktů i služeb. A samozřejmě budeme investovat do technologií i výroby navazujících produktů: V USA investujeme desítky milionů dolarů do továrny na výrobu nábojových zápalek.

A konečně jsme rodině Fiocchi, která je dál zapojená v managementu, slíbili, že přineseme nové zakázky a otevřeme nové trhy, hlavně v obranném segmentu. Na tom pracujeme a také už jsme pro Fiocchi získali první objednávky. Obecně posilujeme v oblasti DLE (pozn. Defence, Law and Enforcement segment, tedy zákazníci z oficiálních policejních a armádních složek), kde pracujeme na navyšování výrobních kapacit, připravujeme nové investice v řádu desítek milionů eur a rozšiřujeme produktovou nabídku.

Je Fiocchi vyprodaná? Musí navyšovat výrobu?

V některých linkách a produktech jsme vyprodaní úplně, zejména v segmentu DLE, ale někde máme ještě kapacitu, ale to jsou obecně spíše okrajové kalibry civilního trhu. Někde jsme závislí na dodávkách komponentů. Úzkým hrdlem, a to nyní platí nejen u malorážové, ale i dělostřelecké munice, je střelný prach. Toho je na trhu nedostatek. Zároveň musím dodat, že Fiocchi je dodavatelem komponentů, např. již zmíněných zápalek, pro další výrobce munice. Na druhé straně také my nakupujeme některé komponenty od jiných výrobců. Je to jedno ze specifik tohoto oboru, kdy si jednotlivé firmy konkurují, ale zároveň mezi sebou obchodují.

Největší zájem ostatních výrobců je právě o naši patentovanou „netoxickou zápalku“, kdy se při výrobě nepoužívají těžké kovy, ani jiné toxické materiály, takže hlavně pro střelce v uzavřených prostorách eliminuje vdechování látek, které mají negativní dopad na lidské zdraví.

Produkujete střelivo pro pistole, revolvery, brokovnice i kulovnice. O co je na trhu, kde Fiocchi působí, největší zájem?

Liší se to trh od trhu. V USA je nyní vysoká poptávka po prémiové lovecké munici. Lovci jsou velmi specifičtí zákazníci, pro které stoprocentně platí slogan Fiocchi, který zní ‚Odpovědná vášeň‘. Lovci střílejí málo, ale chtějí používat střelivo špičkové kvality šitou na míru pro své podmínky. Proto máme loveckou munici pro střelbu v horách a jinou pro střelbu ve vlhkém bažinatém terénu.

Další skupinou zákazníků jsou sportovní střelci, kteří potřebují nejen kvalitu, ale i vysoké objemy střeliva. Pro ně je naše produkce více komodita. Samozřejmě že mezi uživateli jsou i elitní sportovci, kteří míří na medaile z olympiády či mistrovství světa, a ti dostávají špičkové střelivo na základě sponzorských smluv. No a pak je tady segment osobní obrany a zážitkového střílení. Zde je hlavním produktem munice ráže 9 mm Luger a soutěží se hlavně cenou.

David Štěpán (44) CEO jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců malorážové munice, skupiny Fiocchi, do které patří továrny v Itálii, Velké Británii a USA.

Je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru ekonomika a veřejná správa. V letech 2007 až 2014 působil jako auditor a konzultant v poradenské firmě KPMG, z toho dva roky v Austrálii.

Dalších osm let strávil v mediálním holdingu CME na různých pozicích, byl například finančním ředitelem bulharské větve holdingu nebo výkonným ředitelem rozhlasové stanice.

Necelý půl rok byl interim finančním manažerem Quadrant Beverages JSC, bulharského výrobce nealkoholických nápojů a dcery společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., také založil svou vlastní poradenskou společnost. Od března 2022 je členem představenstva skupiny Czechoslovak Group (CSG), do které patří i Fiocchi.

Technologie střelných zbraní a munice se v posledních 50 letech příliš nezměnila. Je na obzoru nějaký zásadní inovace nebo technologický průlom?

Vývoj u střeliva závisí na vývoji palných zbraní, navíc střelci jsou velmi konzervativní. Pokrok je pomalý a nějaký výrazný technologický průlom nevidím. Větší vliv na trh má ekonomická či sociální situace.

Takovou menší inovací například bylo, když belgická zbrojovka FN Herstal přišla se zbraněmi s novým kalibrem 5,7 mm. My jsme jediní výrobce této munice pro civilní trh v USA. I když mají tyto zbraně vynikající výkony, trh roste poměrně pomalu, což je také způsobeno omezenou nabídkou zbraní.

Zhruba 85 procent produkce Fiocchi směřuje do maloobchodu, tedy pro sportovní střelce či lovce. Nebo se to v souvislosti s globální bezpečnostní situací mění a zvyšuje se podíl ozbrojených složek mezi zákazníky Fiocchi?

Jsme významným dodavatelem i pro trh ozbrojených složek. Asi nepřekvapí, že našimi zákazníky jsou italští carabinieri či italská armáda. Nedávno Fiocchi vyhrála tendr na vojenskou munici v Pobaltí.

My bychom rádi navýšili objemy dodávek pro segment obrany a vnitřní bezpečnosti. Je to dlouhodobá práce. Pilířem Fiocchi byl a bude civilní trh, zakázky pro veřejný sektor, tedy armádu a policii se připravují dlouhodobě a pak se plní několik let. Snažíme se tedy zvýšit podíl na tomto trhu, ale nechceme růst u vojáků a policistů na úkor snižování kapacit pro civilní trh.

Fiocchi produkuje i ekologickou munici Green Core, která se rozloží v přírodě do jednoho roku. Je to již nyní důležitý výrobní segment, nebo spíše produkt, který má potenciál do budoucna?

Je dobré upřesnit, že se zatím jedná o brokovou munici, kde jsme dosáhli ekologického účinku prostřednictvím nových materiálů pro plastové nábojnice a také pro brokové kuličky, které jsou tradičně olověné a my jsme olovo nahradili bismutem a jinými kovy.

Prodeje zatím nejsou tak vysoké, ale vzhledem k vývoji regulace budou určitě postupně stoupat. Dovolím si skromně poznamenat, že takový produkt není lehké vyrobit, aby měl srovnatelný výkon jako munice z tradičních materiálů, ale nám se to podařilo a v některých ohledech máme před konkurencí náskok. Celkově je trend v celém průmyslu omezení výskytu olova ve střelivu.

Jak akvizice Fiocchi posunula CSG? Co mateřskému holdingu přinesla?

Pominu-li dopad do hospodářských výsledků a růst prestiže skupiny, získali jsme nový sortiment, se kterým můžou naše obchodní agentury, třeba firma Excalibur International, obchodovat. Zároveň tato akvizice přinesla i novou náročnou administrativu. S výrobou střeliva se pojí velmi přísná pravidla compliance, které musíme plnit nejen v Česku a Itálii, ale i v USA.

Majitel skupiny Michal Strnad nedávno v rozhovoru pro Forbes zmínil, že se snaží budovat byznysové vertikály a v této souvislosti mě napadá, že v CSG chybí zatím výrobce ručních zbraní. Uvažujete o investici tímto směrem?

To je otázka na pana majitele, ne na mě.

Zeptám se jinak: Chystají se jiné akvizice CSG, které by na Fiocchi logicky navazovaly?

Určitě ano, ale nemůžu investice v jednání komentovat.

Co máte momentálně na manažerském stole jako priority?

Teď se seznamuji s týmem a pracujeme spolu na rozvojové strategii na dalších pět let. Řídit firmu, která vyrábí ve třech zemích a prodává svou produkci po celém světě, rozhodně není za odměnu, já to vnímám jako obrovskou odpovědnost, kterou přijímám s pokorou. Vážím si důvěry Michala Strnada, ale moje jmenování bylo pragmatické rozhodnutí vzhledem k tomu, že mám k Fiocchi z českého managementu CSG nejblíž. Firmu dobře znám, protože jsem byl členem týmu, který loni jednal o této akvizici.

Zároveň s rolí CEO v globální společnosti jste i členem představenstva CSG a ředitelem pro zahraniční investice. Tato role vám zůstane?

To je dobrá otázka, ale odpověď přísluší Michalu Strnadovi. V CSG je běžné, že klíčoví manažeři se posouvají ve skupině mezi pozicemi tam, kde je jich aktuálně třeba, takže sbírají zkušenosti a dlouhodobě rostou. A to je doufám i můj případ.

Jak se vlastně řídí skupina, která vyrábí munici na pěti místech, ve třech státech na dvou kontinentech? Už jste zvládl navštívit všechna výrobní místa v Itálii, VB i USA?

Nejlépe znám výrobu v Itálii. Tamní dva výrobní závody Fiocchi v Leccu a Boloni jsem navštívil už předtím, než jsme dotáhli akvizici 70procentního podílu. Po ní jsem navštívil Spojené státy, kde vyrábíme na dvou místech: v arkansaském Little Rocku a Ozarku v Missouri. Americká výroba je závislá na komponentech, které se vyrábí v Itálii, skupina je vnitřně silně logisticky provázaná. Jiné je to z hlediska marketingu a řízení prodeje. Amerika je pro malorážovou munici specifický trh. Pro řízení provozu v USA jsme přijali senior manažera, který má širokou autonomii v rozhodování.

Jak se vám jako Čechovi komunikuje s italským managementem?

Dobře. Základy italštiny jsem zvládl za pár měsíců, většinou komunikuji v angličtině. Italové mají jiný pracovní styl než Češi nebo Němci. Jsou více družní, i v práci rádi vedou neformální rozhovory a jsou emocionální. Ale platí, že jsou skvělí manažeři, inženýři i obchodníci. Jako u všeho ostatního, ze zkušeností z jedné firmy a omezeného vzorku lidí, které jsem měl možnost poznat, nejde určitě dělat obecné závěry.