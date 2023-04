Jedeme na doraz, říká David Chour, výkonný ředitel Czechoslovak Group

CSG loni realizovala svou největší akvizici, která je rekordní na poměry celého českého obranného průmyslu: Koupila skupinu Fiocchi, která v Itálii, Velké Británii a USA vyrábí malorážovou munici.

Rok jste měli výjimečně silný. Ale nebýt konfliktu na Ukrajině, výsledek bude ani ne poloviční, nebo ne?

Do růstu našich výsledků se promítá několik vlivů a trendů. Zásadní a dlouhodobý vliv je akvizice 70 procent akcií ve skupině Fiocchi, která vyrábí malorážovou munici. Její produkce ale z 85 procent směřuje na civilní trh, lovcům a sportovním střelcům. Dalším vlivem nepochybně je změna globální bezpečnostní situace v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Naše společnosti vyrábějící pozemní techniku a munici jsou vyprodané na několik let dopředu a nejedná se jen o poptávku z Ukrajiny, ale ze zemí NATO, které potřebují doplnit zásoby a dovybavit své armády. Rostly také naše firmy mimo obor defence, třeba výrobce brzdových systémů pro vlaky či tramvaje DAKO-CZ poprvé překonal v tržbách dvě miliardy korun. A tradičním tahounem výsledků je automobilka Tatra.

Jaká část vašich tržeb byla realizována dodávkami na Ukrajinu? Předpokládám, že jste tam dodávali pozemní techniku i munici.

Z bezpečnostních důvodů od začátku tohoto roku neposkytujeme informace o naší pomoci Ukrajině. Ale netajíme se s tím, že jsme se do této pomoci významně zapojili. V souvislosti se zájem o Ukrajinu ale zapadá, že to rozhodně není jediný a klíčový trh. Obrovské zakázky na komplexní zbraňové systémy máme i v jihovýchodní Asii, dodáváme naši obranou produkci do celého světa, samozřejmě na základě licencí českého státu a v souladu s jeho zahraniční politikou.

Jak to vypadá se zadlužením skupiny?

Naše poměrové zadlužení vůči EBITDA je rekordně nízké. Snížilo se proti již tak solidnímu výsledku v roce 2021.

A máte jako součást obranného průmyslu dostatečný přístup k finančním zdrojům od bank, které se ho v minulosti zdráhaly financovat?

Pořád existují takové banky, které z důvodu interních politik nechtějí obranný průmysl financovat. Minimálně český management naprosté většiny bank je nám ale nakloněn a snaží se přesvědčit centrály, aby svůj přístup změnily. My máme ještě další zdroj financování, a to jsou dluhopisy pro investory. Letos chystáme novou emisi a předpokládáme, že o ní bude značný zájem.

Pomohli vám i zakázky od domácího zákazníky, tedy od Ministerstva obrany ČR?

Loni jsme s ministerstvem obrany uzavřeli dva významné kontrakty v hodnotě přes 3 miliardy Kč na dodávku vozidel Tatra, celkově v počtu 289 vozidel. Armáda tak postupně omlazuje svoji flotilu logistických vozidel, která jsou stará desítky let.

Těchto projektů pro Tatru si vážíme, na druhé straně rádi bychom armádě dodali techniku, která dokáže bojovat a která je rovněž potřebná: další kolové obrněnce Pandur či Titus. Ministerstvo ale od našich firem zatím nic neobjednalo. A od vypuknutí války na Ukrajině uplynulo už 13 měsíců. Když srovnám nákupní procesy v Polsku, které rychle objednalo obrovské série těžké výzbroje, s českým přístupem, je to tristní.

Jak se dařilo automobilce Tatra, která představuje nejznámější značku ve vašem portfoliu?

Tatra Trucks, ve které spolupracujeme s menšinovým akcionářem PROMET GROUP, zvýšila meziročně tržby z 5,31 miliardy Kč na 7,46 miliardy Kč a EBITDA z 385 na 501 milionů Kč. To je významný růst, ale mohlo by to být ještě lepší, když dokážeme navýšit výrobu. Tatra má teď objektivně větší poptávku, než kolik dokáže vyrobit aut. I proto je úkolem managementu v letošním roce zvýšit výrobu až na 1 700 vozidel a do roku 2025 se dostat až na kapacitu 2 500 vozidel ročně.

Máte velmi slušný zisk. Co s ním budete dělat?

Jedním slovem investovat. Do nových hal, do výrobních linek a také do lidí, kterých budeme nabírat stovky. Projekty na nové haly a technologie běží ve společnostech, které vyrábějí pozemní techniku, i ve firmách zabývajících se municí. Investujeme v Česku, na Slovensku, ve Španělsku i v USA, kde má dva závody Fiocchi. A samozřejmě se pořád díváme po nových akvizicích. Podrobnosti nemůžu prozradit, ale máme v hledáčku firmy, které jsou srovnatelné nebo dokonce větší než Fiocchi.

V porovnání s jinými průmyslovými obory, které loni zasáhla inflace a růst cen energií se zdá, že máte jistý a pohodový byznys.

Akvizice nových firem, stavba nových továren a nábor lidí, to jsou sice příjemné starosti, ale starosti to jsou. Navyšovat výrobu teď, když jsou narušené dodavatelské řetězce, plnit stále větší závazky k zákazníkům, to je extrémně náročné. Jistě, využíváme příležitosti na trhu, ale jedeme na doraz.