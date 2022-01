Bitcoin hledá dno, od něhož by se odrazil. Investoři zvažují 30 tisíc dolarů

Od svého listopadového vrcholu bitcoin přišel o polovinu své hodnoty. Otázkou je, jestli se nyní propad zastavil, nebo zdali hodnota největší kryptoměny světa může dále klesat. Podle některých analytiků je spodní hranicí, které se bitcoin již brzy dotkne, 30 tisíc dolarů (zhruba 651 tisíc korun).

„Lednové výprodeje na kryptoměnových trzích nejsou samy o sobě žádnou novinkou a v uplynulých letech jsme podobný vzorec chování mohli v tomto čase opakovaně vidět. Situace je nyní o to silnější, že je umocněna významnými propady i na akciových trzích, které jsou zejména důsledkem trvajícího tržního nadhodnocení a rostoucí inflace,“ uvádí analytik portálu Trhy.cz Martin Kysela.

„Pokles o 50 procent není tak významný jako to, co jsme viděli v předchozích letech. Nicméně je podstatný, takže vzbuzuje spíše obavy,“ říká pro agenturu Bloomberg analytik obchodovací aplikace eToro Simon Peters. „Skutečná hladina podpory se zdá být kolem hodnoty 30 tisíc dolarů, kterou jsme si už vyzkoušeli po květnovém zákazu těžby bitcoinu v Číně,“ dodává.

Anglický výraz „support level“, česky hladina podpory, značí úroveň, od které se očekává, že se od ní cena odrazí zase nahoru. Pro kupce je tento bod důležitý, protože právě v něm se vyplatí investovat.

Podle Wilfreda Daye, šéfa správy aktiv Securitize Capital, je 30 tisíc dolarů důležitých psychologicky a bitcoin by na této hodnotě měl najít určitou podporu. Pokud však výprodej bude pokračovat až na 27 tisíc dolarů, těžaři, kteří na pomyslnou bitcoinovou loď nastoupili při vzestupu cen, budou mít podle Daye potíže. Výprodej bitcoinu je nyní nejmohutnější od března roku 2020.

Podle Bena McMillana, hlavního investičního ředitele v kryptoprojektu IDX Digital Assets je současný vývoj neúměrné ovlivněn krátkodobými investory, kteří bitcoin nakoupili před šesti a méně měsíci.

„Mnoho nových kupujících nastoupilo do této třídy aktiv relativně nedávno, když se jejich hodnota přiblížila historickým maximům,“ říká McMillan pro web MarketWatch.

Podobně to vidí i prezident kryptografického hedgeového fondu ProChain Capital David Tawill. „Pokud nízká cena chvíli přetrvá, mohlo by to zcela spláchnout nové nebo slabé investory, z nichž někteří se už nikdy nevrátí. Ti, kteří zůstanou silní, se stanou pro sektor vlivnějšími a důležitějšími než kdykoliv předtím,“ myslí si Tawill.

Spolu s bitcoinem klesají i další kryptoměny. Například ether se v pondělí obchodoval za 2 240 dolarů za kus (48,6 tisíc korun), ještě v listopadu byl na hodnotě 4 860 dolarů (105,5 tisíc korun).

Na krypto se lepí problémy fyzického světa

Analytici zmiňují hned několik důvodů současného propadu kryptoměn. Centrální banka Spojených států Fed vážně zvažuje, že po letech uvolněné měnové politiky zvedne úrokové sazby. Představitelé Fedu o tom mají jednat v úterý a středu.

Kvůli tomu, že hrozí utahování kohoutků, se obchodníci zbavují rizikových aktiv, jako jsou právě kryptoměny. Analytici rovněž poukazují na korelaci mezi poklesem kryptoměn a poklesem akcií technologických firem, respektive technologického indexu Nasdaq i indexu pětistovky největších amerických společností S&P 500.

„Výprodej je z velké části důsledkem korekce tradičních trhů. Příběh o tom, že je bitcoin nekorelovaným aktivem, zjevně neobstojí a představa, že je bezpečnou investicí, se nyní zdá být trochu naivní. To neznamená, že se to v budoucnu nestane, ale právě teď je bitcoin rizikové aktivum,“ komentuje vývoj Leah Waldová, generální ředitelka Valkyrie Funds.

„Federální politika úrokových sazeb, inflace, celosvětový nedostatek v dodavatelských řetězcích, pokračující globální nepokoje. To všechno má nepříznivý dopad na trhy všeho druhu. Krypto není imunní vůči rozsáhlým změnám důvěry investorů, ale i to jednou pomine,“ míní provozní ředitel poskytovatele kybernetické infrastruktury Hypernet Labs Jon Venverloh.

Aby toho nebylo málo, administrativa amerického prezidenta Joe Bidena připravuje celostátní strategii pro kryptoměny a za tímto účelem úkoluje federální agentury, aby vyhodnotily rizika a příležitosti, která digitální aktiva představují, zjistil Bloomberg.

Kryptoměnový trh je oslaben vývojem v Číně, kde tamní centrální banka na podzim minulého roku označila veškeré kryptoměnové transakce za nezákonné. Navíc hrozí, že stejný krok brzy učiní i Rusko.

Analytik radí zatím vyčkat

„Panika na akciových trzích vede zpravidla k rychlým výprodejům i ve spekulativních aktivech, jakými jsou kupříkladu právě kryptoměny, avšak následné vzedmutí zde bývá obvykle rychlejší nežli právě u standardních burzovních trhů. Osobně doporučuji v tuto chvíli vyčkat na stabilizaci tržního sentimentu. Stále je možné, že jsme v korekci nedosáhli jejího dna a významnou roli zde může sehrát i středeční prohlášení FEDu,“ radí Martin Kysela.

„Jakmile se situace z fundamentálního hlediska ustálí, lze očekávat spíše opravu tržních struktur a návrat k vyšším hodnotám. Dlouhodobě je rozumným přístupem dokupování v okamžiku výrazného tržního poklesu a současná situace tak zkušeným investorům a spekulantům nahrává jak u kryptoměn, tak u akcií,“ dodává analytik.