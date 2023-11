Accolade vystaví v Chorvatsku průmyslový areál za přibližně 1,27 miliardy

„Trh s průmyslovou moderní infrastrukturou se začal v Chorvatsku rozvíjet teprve před několika lety. V současné chvíli je tu tedy jen několik moderních průmyslových parků. Přitom jde o zemi s velkým potenciálem, která se letos stala součástí eurozóny a schengenského prostoru. Chorvatsko navíc disponuje širokou základnou zkušené a technicky vzdělané kvalifikované pracovní síly a velkou výhodou je jeho hustá dálniční síť a několik významných přístavů,“ uvedl výkonný ředitel Accolade Milan Kratina.

Konkrétní cenu investice společnost neuvedla, podle její mluvčí Kateřiny Menzelové se orientační hodnota bude pohybovat okolo 1,27 miliardy korun. Accolade dále plánuje postupný rozvoj i v dalších chorvatských lokalitách.

Projekt je situován v oblasti Donja Bistra severně od Záhřebu. Důvodem pro zvolení této oblasti byla podle Acccolade výhoda jejího napojení na dálnici s dostupností do Rakouska, Slovinska, Maďarska, severní Itálie a na východ přes srbský Bělehrad do Istanbulu. Zároveň se jedná o industriální centrum a v okolí se nachází velký národní výrobce sportovních elektromobilů Rimac. V regionu se tedy očekává velká poptávka po moderních průmyslových prostorech.

Areál bude sloužit pro lehkou průmyslovou výrobu, logistiku a e-commerce. Měl by mít tepelnou izolaci, fotovoltaickou elektrárnu, LED osvětlení a další prvky udržitelnosti.

Zisk prvního stavebního povolení by pro společnost měl být odrazovým můstkem pro postupný rozvoj v dalších regionech Chorvatska. Za další strategicky významné lokality v této zemi považuje kromě Záhřebu přístav Rijeka s napojením do severní Itálie, Varaždin poblíž hranice se Slovinskem a Maďarskem, Split ve střední Dalmácii a Osijek ve východní části Chorvatska. Vzhledem k dalším plánovaným investicím Accolade zřídil v Chorvatsku vlastní tým a otevře v zemi své kanceláře.

Accolade Holding, a.s. nově s Chorvatskem působí v sedmi zemích Evropy, ve kterých investuje do infrastruktury pro podnikání světových značek především z oblastí e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku a na Slovensku vlastní síť více než 50 industriálních parků o celkové hodnotě 2,8 miliardy eur (68,8 miliard korun). Skupina v současnosti dokončila komerční nemovitosti o rozloze více než 3,1 milionu metrů čtverečních. Momentálně připravuje dalších více než 7,7 milionu metrů čtverečních. Accolade investuje také do revitalizace brownfieldů. Jejich podíl v portfoliu aktuálně tvoří přibližně jednu třetinu.