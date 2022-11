Accolade v Polsku dokončila svůj největší park. Investuje další miliardy

Accolade působí v Polsku od roku 2015. Prvním realizovaným projektem byl areál ve Štětíně, konkrétně v lokalitě Zalom, kde skupina před časem dokončila poslední halu. S pronajímatelnou plochou 230 tisíc metrů čtverečních a více než 46 hektary, které revitalizované pozemky bývalého brownfiledu zabírají, jde o největší polský park v portfoliu Accolade. Větší je již pouze areál v Chebu s pronajímatelnou plochou 390 tisíc metrů čtverečních.

Největším nájemce parku ve Štětíně je společnost AUTODOC Logistics. Dále zde působí i nadnárodní společnost DHL či skandinávské značky Pierce, Cotes, Change Lingerie a Svendsen Sport, které si zvolily Štětín jako vstupní bránu na další evropské trhy.

„Zahájit naši polskou expanzi ve Štětíně se ukázalo jako jednoznačně správná volba – přesně, jak jsme předpokládali. Již před sedmi lety jsme předvídali potenciál tohoto města a vůbec celého Polska. Silná poptávka po skladových prostorech v celém regionu pak odstartovala naše následující projekty i v dalších polských městech,“ uvedl Lukáš Répal, COO skupiny, která je dnes ve Štětíně největším investorem do průmyslových nemovitostí. Kromě Zalomu tam vlastní ještě areál v ulici Kniewska.

Připraveny další miliardy na investice

Accolade dnes v Polsku vlastní celkem 26 areálů, které zahrnují plochu bezmála 1,5 milionu metrů čtverečních. Dohromady má v majetku nemovitosti o rozloze 2,6 milionů metrů čtverečních, které se kromě Polska nacházejí v České republice, na Slovensku, v Německu, ve Španělsku a v Nizozemsku. Accolade doposud v Polsku proinvestovala téměř 28 miliard korun, dalších 12 miliard korun chystá do polských aktiv vložit. Všechny parky v Polsku prošly náročnou certifikací udržitelnosti BREEAM, část z nich vyrostla na bývalých nevyužívaných brownfieldech. Jsou kompletně pronajaty, a to jak polským firmám, tak nadnárodním společnostem.

I přes aktuální vývoj na trhu se ukazuje, že mezi nájemci o průmyslové a logistické prostory je stále značný zájem. A to se týká nejen Polska. Ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku uzavřela Accolade v šesti zemích, kde působí, nájemní smlouvy na bezmála 460 tisíc metrů čtverečních, zatímco loni to ve stejném období bylo 150 tisíc. „Podstatný nárůst byl dán pokračujícím geografickým rozšiřováním portfolia a silným zájmem ze strany nájemců s velkými poptávkami,“ vysvětluje Milan Kratina, CEO Accolade. Z nově pronajatých prostor si nejvíce ukrojilo portfolio v rámci České republiky, a to především v Karlovarském a Ústeckém kraji. Následovalo Polsko, třetí nejvíce pronajímanou zemí bylo Španělsko, konkrétně města Burgos a Valencie.

„Vysoké stovky tisíc metrů čtverečních nově pronajatých ploch s výrazným růstem nájmu dokazují, že i v neklidné době přicházejí a expandují další společnosti z oblastí průmyslu, logistiky a e-commerce. Poptávka po nájemních halách je stabilní. Ze strany nájemců dochází k výrazným investicím do automatizace provozů, což jsou často položky v miliardách korun. Je to další technologická revoluce,“ uzavřel Milan Kratina, CEO Accolade.