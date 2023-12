Větší než Amazon. Accolade staví u Chebu halu pro nadnárodní módní řetězec

Accolade nájemce haly neuvedla, podle informací ČTK má jít o švédskou oděvní společnost H&M. Pronajímatelná plocha bude přesahovat 200 000 metrů čtverečních. Podle vedení firmy by měl být plánovaný projekt významný nejen svou velikostí, ale i environmentálním přístupem a moderními technologiemi. Díky výšce objektu 22,4 metru se ušetří zastavěná plocha a hala také naplno využije robotizaci a automatizaci, což bude zaměstnancům výrazně usnadňovat práci při distribuci zboží.

Na stavbu haly podepsala firma Accolade s Českou spořitelnou a Československou obchodní bankou úvěrovou smlouvu na 140 milionů eur, tedy zhruba 3,4 miliardy korun. Svou výší se řadí mezi rekordní úvěry poskytnuté na stavbu jedné průmyslové nemovitosti, uvedla společnost.

Větší než Amazon

„Tento rekordní projekt zcela jistě v mnoha ohledech překoná i naše distribuční centrum v Kojetíně pro společnost Amazon, které aktuálně platí za nejmodernější robotický objekt tohoto typu v České republice. Ostatně to potvrzuje i výše úvěru, která ho o několik milionů eur překonala, byť šlo ve své době o největší úvěr v historii poskytnutý na jednu nájemní průmyslovou nemovitost v regionu střední a východní Evropy,“ uvedl finanční ředitel Accolade Tomáš Procházka.

Projekt bude mířit v rámci zelené certifikace BREEAM New Construction na zisk nejvyššího ohodnocení. Klade důraz na snižování spotřeby pitné vody či na opatření, která sníží provozní náklady nájemce. Doprava zaměstnanců by měla být nízkoemisní, zelená plocha v projektu bude činit více než 40.000 metrů čtverečních.

Skupina Accolade za deset let od vstupu do Karlovarského kraje v něm investovala do téměř 300 000 metrů čtverečních výrobních, skladových a logistických prostor. Hodnota hotových a předaných projektů přesahuje 7,5 miliardy korun. Společnost se zaměřuje zejména na lokality poblíž Chebu, před pár lety začala stavět také v Ostrově na Karlovarsku. V průmyslovém parku u Chebu si prostory pronajímá řada nadnárodních společností jako například DHL, Tchibo, BWI, TFS či Nexans.