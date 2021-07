Šéf Wizzairu dostal luxusní nabídku. 3 miliardy, když zajistí firmě růst

Pětapadesátiletý Váradi tak bude muset v příštích pěti letech mimo jiné dosáhnout toho, že cena akcií podniku se více než zdvojnásobí, a to z nynějších zhruba 48 na 120 liber. Odměnu by dostal v akciích firmy, vyplacena by mu byla postupně v období čtyř let. Potenciální bonus odráží plány na agresivní expanzi v Evropě, stejně jako závislost firmy na Váradim a jeho schopnostech tyto plány prosadit, napsal v pátek ekonomický list Financial Times (FT), který se odvolává na dokumenty určené akcionářům.



Částka, kterou může maďarský manažer získat, pokud splní zadání, by z něj udělala lépe placeného ředitele, než kolik peněz si dokáže vydělat většina lidí na podobné pozici v letecké dopravě. A to včetně šéfa aerolinek Ryanair Michaela O’Learyho. Ten v roce 2019 podepsal smlouvu, jejíž součástí je bonus 99 milionů eur (2,5 miliardy Kč) ve formě akciových opcí. I v jeho případě je prémie vázaná na cenu akcií Ryanairu či vývoj zisku po dobu pěti let.

Velké peníze si v Británii vydělala například i zakladatelka sázkové společnosti bet365 Denise Coatesová, která ve finančním roce do března 2020 dostala odměnu 421 milionů liber (12,5 miliardy Kč). To z ní udělalo nejlépe placenou manažerku v Británii.



Za rok 2019 pak z šéfů firem zařazených do hlavního indexu londýnské burzy FTSE 100 získal největší částku šéf společnosti Ocado Tim Steiner, a to 58,7 milionu liber. Očekává se, že v příštích pěti letech dostane až 100 milionů liber, pokud se cena akcií firmy bude i nadále zvyšovat. Když byly tyto podmínky v roce 2019 zveřejněny, část akcionářů proti tomu protestovala. Začátkem roku se musela s nespokojeností akcionářů vyrovnat i společnost Cineworld, která provozuje kina. Firma totiž navrhla podmínky, po jejichž splnění by její ředitel Mooky Greidinger mohl získat až 65 milionů liber.

Váradi stál v roce 2003 u zrodu společnosti Wizz Air a udělal z ní jednoho z nejvýznamnějších hráčů v odvětví letecké dopravy v Evropě. Díky modelu založeném na velmi nízkých nákladech je firma schopna prodávat levné letenky. Správní rada Wizz Air si podle FT byla vědoma, že Váradi dostal minimálně další tři pracovní nabídky. Bonusem 100 milionů liber tak dala najevo, že si tohoto manažera chce udržet prakticky za jakoukoliv cenu.