Pražskému letišti přibudou linky do Říma a na Sicílii, spouští je Wizz Air

Provoz na pražském letišti tak postupně oživují nové i obnovované linky, v následujících týdnech by jich měly přibýt až desítky.

Nízkonákladový dopravce Wizz Air bude z Prahy do italské metropole na letiště Fiumicino létat vždy v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli. Přesné dny letů do Katánie zatím dopravce neuvedl. Wizz Air na své linky nasazuje letadla typu Airbus A320 Family.

„Jsme potěšeni, že se letecká společnost Wizz Air rozhodla rozšířit nabídku přímých letů do Itálie, která je mezi českými cestujícími tolik oblíbená. Věříme, že díky plánovanému zavedení jednotných pravidel pro cestování a postupnému rozvolňování se tyto atraktivní linky setkají s úspěchem,“ uvedl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

Návrat do normálu na dohled

Jde o další z nových linek, jejíž brzké spuštění letiště v poslední době potvrdilo. Už dříve byly ohlášené například nové linky Smartwings do Londýna či Nice. Do Petrohradu od dubna nově létá také letecká společnost Rossiya.

V závěru května by letecký dopravce AnadoluJet měl spustit lety do turecké Antalye, v červnu pak Aegan Airlines plánují linku do Heraklionu a Croatia Airlines do Splitu. Vedle toho ovšem jednotliví dopravci plánují postupné obnovování dalších linek, které byly dosud přerušené kvůli koronavirové krizi.

Pražské letiště má na květen v letovém řádu naplánované lety do zhruba 35 destinací, a to včetně charterových letů. Jde o linky do klíčových evropských měst, jako jsou Amsterdam, Frankfurt nebo Paříž, dále do dovolenkových destinací jako Hurgada, Madeira, Kanárské ostrovy, nebo o dálkové linky na velká přestupní letiště v Dubaji a Dauhá. Ještě během května by měly postupně přibývat další linky.

Letecký provoz už více než rok výrazně omezuje koronavirová krize. Pražské letiště kvůli ní loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let. Útlum zatím pokračuje i letos, ve čtvrtletí činil meziroční pokles 90 procent na 251 tisíc odbavených cestujících.