Maďarská vláda prošetřuje Wizz Air, na aerolinky si stěžuje příliš mnoho lidí

Počet stížností proti aerolinkám Wizz Air, které sídlí právě v Maďarsku, se v poslední době razantně zvýšil. Některé případy vzbudily i pozornost médií a všimla si jich i tamní vláda.

Mezi nejčastější stížnosti patří nedostatečné poskytnutí informací a pomoci v případě zpožděného či zrušeného letu. Společnost neposkytla ubytování a změnu rezervace, což cestujícím způsobilo dodatečné náklady, patří to přitom mezi její povinnosti. Na stížnosti nedostali zákazníci odpověď ani do 30 dnů.

Jedním z největších prohřešků však je call centrum Wizz Airu, které je zpoplatněno, což je v rozporu se zákonem a právy nejen maďarských spotřebitelů. Je navíc takřka nemožné kontaktovat tyto aerolinky jinak než přes zmíněné call centrum. Na stránkách nabízí chat pouze s robotem a e-mailové spojení v tuto chvíli neexistuje. Pro české cestující navíc nabízí pouze anglicky mluvící zaměstnance.

„Cílem vyšetřování je identifikovat, zastavit a sankcionovat jakékoliv možné nezákonné chování, protože všechny podniky musí zákon dodržovat,“ uvedl úřad.

Wizz Air v poslední době čelí spoustě stížností. V Dortmundu se například jeho letadlo srazilo s hejnem ptactva, cestující museli čekat půl dne na náhradní letadlo v salonku pro cestující, kde bylo 40 stupňů Celsia.

Zrušený let do Říma na poslední chvíli

Problémy se nevyhnuly ani českým cestujícím, aerolinky často mění časy letů, ruší je na poslední chvíli a nedostatečně informuje. „V květnu jsem kupovala dvě letenky z Prahy do Říma a rovnou jsem rezervovala i hotel. Už po týdnu Wizz Air změnil čas odletu do Říma, o další týden později se změnil čas odletu i zpátky, takže jsme museli na letišti nocovat, abychom odlet v šest ráno stihli,“ postěžovala si Tereza, jedna z cestujících.

Tím však její problémy s maďarskými aerolinkami neskončily. „Odletět jsme měli 2. srpna před 9 hodinou ráno. V půl páté ráno nám ale přišla sms zpráva, že byl let zrušen a nejbližší náhradu jsme dostali až o dva dny později a až v 7 hodin večer. Hotel jsem samozřejmě musela uhradit i za tyto dva dny, navíc nám byla zkrácena dovolená o téměř tři dny. Vyměnit i zpáteční let jsme sice mohli, ale museli bychom si připlatit skoro 3 tisíce korun,“ řekla.

Do Říma nakonec odletěla, ani zpáteční let se ale neobešel bez potíží. „Půl hodiny před plánovaným odletem obrazovka s nápisem Prague v našem gate zhasla a na tabuli jsme si všimli, že nám přesunuli odlet z těch klasických nástupišť na plochu. Museli jsme všichni na poslední chvíli přes celé letiště, což by nám tak nevadilo, nikdo ze zaměstnanců aerolinek nás ale nepřišel ani upozornit. Ač se to nakonec snažili urychlit, i tak jsme odletěli asi s hodinovým zpožděním,“ kroutí hlavou.

Zkušenosti má i s call centrem. „Potřebovala jsem zjistit důvod zrušení letu, abych věděla, kde žádat o kompenzaci. Jestli u Wizz Airu, či u pojišťovny. Call centrum ale funguje pouze v anglickém jazyce a zaměstnanec ani pořádně nevěděl, co po něm potřebuji a pořád se musel někoho ptát. Nakonec mi řekl, že důvod nezná a položil to. Stálo mě to 300 korun a nic jsem se nedozvěděla,“ uzavírá.

Rozruch Wizz Air způsobil i nedávným rozhodnutím, že obnoví lety mezi Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech a Moskvou. Podle vyjádření reagoval na zvýšenou poptávku. Na sociálních sítích se ale strhla obrovská vlna kritiky a dokonce i výzva k bojkotu, Wizz Air se tak rozhodl linku prozatím neobnovovat.