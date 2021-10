EU opět rozdává mladým jízdenky, měsíc budou jezdit vlakem po Evropě zdarma

V aktuálním kole programu DiscoverEU chce EU mladým lidem rozdat celkem 60 tisíc časových jízdenek Interrail, které jim umožní 30 dní bezplatně cestovat napříč unijními zeměmi. Jízdenka platí pro vlaky, v místech se špatnou dopravnou obslužností však lze využít i autobusy nebo trajekty.

Za normálních okolností stojí měsíční Interrail jízdenka pro lidi od 12 do 27 let 503 eur (12 800 Kč). Zájemci o jízdenku zdarma se mohou od úterního poledne do poledne 26. října hlásit na unijním webu. Přihlášku si může podat jakýkoli občan země EU narozen mezi 1. červencem 2001 (včetně) a 31. prosincem 2003 (včetně).

V aktuálním kole se mohou naposled hlásit i Britové. Na rozdíl od předchozích kol, kdy se jízdenky rozdávaly pouze 18letým, si nyní mohou přihlášku podat i Evropané, na které se loni nedostalo kvůli roční covidové pauze.

Součástí přihlášky je kvíz ověřující znalosti uchazečů o Evropské unii. Hodnotící komise posléze vybere odpovídající počet žadatelů, kteří budou moct od března 2022 do února 2023 cestovat zdarma po Evropě celkem 30 dní.

Program DiscoverEU funguje od roku 2018, bezplatné jízdenky se každoročně rozdávají ve dvou kolech. Loni se však kvůli pandemii žádné neuskutečnilo. Unie zatím takto rozdala na 70 tisíc jízdenek, zájemců bylo zhruba 350 tisíc.