Letecké taxi od Uberu se nepředvedlo. Je drahé a pomalejší než auto

„Cesta na letiště je třikrát draží a trvá o patnáct minut déle, než kdybych jela po dálnici Uberem X. Při cestování vrtulníkem Uber bylo navíc potřeba několik jízd taxíkem, prostor byl poměrně těsný a musela jsem překonat strach z létání,“ zhodnotila nový druh dopravy z dílny společnosti Uber redaktorka CNN Business Samantha Kellyová.

Prémiovou službu spustil Uber ve čtvrtek. Prozatím funguje jen v New Yorku, ale společnost plánuje, že letecké taxi bude fungovat ve více městech. A i když to zní nepravděpodobně, chce tuto možnost nabídnout každodenním dojíždějícím, kteří cestují z a do sousedních předměstí.

V některých ohledech je tato ambiciózní služba návratem ke slibům, které Uber dal před deseti lety, kdy společnost slibovala, že lidem s vyššími příjmy nabídne elegantní a pohodlnou možnost přepravy. Tentokrát je otázkou, zda Uber může přesvědčit dav z Wall Street v blízkosti helipadu, aby vyměnil svá auta za vrtulník.

Jednosměrná cesta na letiště Uber Copterem během zkušebního provozu, který začal tento týden, vyšla na 205 dolarů (4830 korun). Trvala 55 minut. „Tento poplatek sice zahrnoval 19minutovou jízdu taxíkem Uber X z Lower East Side na 4,5 kilometrů vzdálený helipad a pětiminutový výlet do mého konečného cíle, hotelu TWA na letišti JFK, ale nakonec končí bolestí hlavy,“ postěžovala si Kellyová na službu, která má být alternativou na čekání na dálnici.

„Kdybych z původního místa jela Uberem X, mohla jsem do hotelu dorazit za 40 minut a zaplatit jen 61 dolarů (1 430 korun). Ušetřila bych 145 dolarů (3 399 korun) za rychlejší službu,“ upřesnila Kellyová.

Uvedení nové služby na trh přichází v době, kdy by společnost potřebovala pozitivní prezentaci jako sůl. Titulky v médiích totiž v poslední době plní upozornění na problémy, se kterými se společnost potýká. Mezi ty patří rekordní ztráty, propouštění, pokračující dohled nad bezpečností cestujících, hrozba regulace a ceny akcií pohybující se poblíž historického minima.

Autonomní létající taxi

Uber, který rozšiřuje svůj vozový park o koloběžky, kola a nyní helikoptéry, chce dát uživatelům více možností, jak se dostat z jednoho místa do druhého. Vrtulníky by chtěl časem nahradit autonomními elektrickými létajícími vozidly, aby byla doprava rychlejší a teoreticky bezpečnější. V rámci nové divize Uber Air pracuje na třídě létajících elektrických vozidel, která mohou kolmo vzlétnout a přistát. Očekává se, že společnost uvede první modely elektrických letadel v roce 2023 v Dallasu, Los Angeles a Melbourne v Austrálii.

„Představte si, že Uber Copter je první verze tohoto budoucího produktu,“ řekl vedoucí Uber Elevate Eric Allison. Podle něj není jen o letecké jízdě, ale o celkové cestě. „Můžeme propojit naši síť aut na zemi se vzdušnými vozidly, v tomto případě vrtulníky, takže na cestě do konečného cíle mezi nimi můžete plynule přecházet. Uber spolupracuje s charterovou společností HeliFlite.

Nic pro obyčejné lidi

„Osmiminutový let byl nejjednodušší součástí zážitku. Odbavení na helipadu bylo stejně snadné jako skenování čárového kódu a prokazování řidičského průkazu. Také objednávání helikoptéry bylo snadné,“ sdělila Kellyová. Dál se to však podle ní komplikuje. Výlety totiž musí začínat nebo končit v určené zóně na Dolním Manhattanu.

„Za současného stavu nevidím rozdíl mezi Uber Copterem a ostatními vrtulníky, které byste si mohli pronajmout. V helikoptéře od Uberu není žádný zvláštní prostor pro nohy a nedostanete ani láhve vody zdarma,“ zhodnotila Kellyová.

Soukromý let vrtulníkem, kdy si zákazníci pronajímají celý přístroj, obvykle stojí tisíce dolarů, ale tato služba soutěží s dalšími službami nabízející sdílené lety vrtulníkem. Příkladem je společnost Blade Urban Air Mobility, která, jak uvedl deník USA Today, nabízí sdílené lety vrtulníkem z Manhattanu na letiště JFK a do jiných destinací za 195 dolarů (4571 korun)

V souladu s pravidly HeliFlite si mohou cestující Uber Copteru přinést na letiště pouze jednu osobní věc a jedno zavazadlo, což by mohlo odradit ty, kteří cestují do zámoří s více zavazadly.

Skutečným vrcholem výletu Uber Copter je podle Kellyové stoupání podél ohromujícího panoramatu New Yorku, kolem Brooklynského mostu a poblíž Sochy svobody – památky samy o sobě pravděpodobně stojí za více než 205 dolarů.

„Tato služba se pravděpodobně bude líbit lidem z Wall Street, kteří se nacházejí v blízkosti helipadu nebo těm, kteří cestují na letiště v době dopravní špičky a mohou si to dovolit. Ale nám ostatním bude stačit Uber X nebo jízda metrem za 2,75 dolarů (64 korun),“ uzavřela Kellyová.