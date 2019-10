Uber rozšiřuje portfolio. Nově sází na digitální peněženky a kreditní karty

Společnost Uber se už dlouho snaží dostat z červených čísel. Dalším pokusem má být spuštění nové finanční služby. Uber Money například řidičům umožní získat své výdělky ihned po každé jízdě. Společnost sází na to, že vybudováním vlastního finančního ekosystému si udrží loajální řidiče i zákazníky. Televizi CNBC to sdělil šéf nové divize Peter Hazlehurst.

Mezi nové produkty, které firma představila na platební konferenci v Las Vegas, byla digitální peněženka s názvem Uber Wallet, kterou mohou zákazníci a řidiči použít k ukládání dolarů, sledování jejich transakční historie a provádění elektronických plateb. „Apple Pay a Google Pay budou integrovány do služby začátkem příštího roku, takže řidiči mohou okamžitě získat své výdělky, a to i bez fyzické debetní karty,“ řekl Hazlehurst.

„Chtěli jsme všem pomoci pochopit, že existuje nová část Uberu, která se zaměřuje na finanční služby a má za úkol poskytovat lidem přístup k typům finančních služeb, z nichž byli vyloučeni,“ vysvětlil vznik nové divize Hazlehurst v telefonním rozhovoru.

Společnost letos dosáhla na 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Mnoho z nich platí jízdy a objednávky jídla kreditní kartou. Budoucí služby Uber Money by mohly odstranit náklady spojené s finančními prostředníky nebo generovat nové toky příjmů.



Uber celosvětově zavádí debetní kartu s vylepšenou službou „okamžitého placení“, kterou testoval v USA a na několika dalších trzích. Tato funkce se ve Spojených státech okamžitě ujala. Řidiči si pomocí této služby vyplatili více než 70 % příjmů. Jedná se v podstatě o bezplatný bankovní účet s debetní kartou, propojenou s účtem vedeným u společnosti Green Dot.



„Nejenže získáte přístup ke svým výdělkům v reálném čase, můžete si tam peníze uložit a utrácet je, kdykoli budete chtít a nic vás to nebude stát,“ vyzdvihl výhody produktu Hazlehurst.

Kouzlo okamžitých peněz

Další populární funkce, neomezené přečerpání 100 dolarů (2302 Kč), pomáhá řidičům s omezenými financemi platit za pohonné hmoty, aby vůbec mohli zahájit pracovní den. Je to lepší alternativa než půjčky s vysokým úrokem.



Ambice Uberu by mohly do světa digitálních financí přivést i řidiče v těch částech světa, kde stále kraluje hotovost. Mezi takové země patří například Pákistán a Bangladéš. „Asi 40 % všech cest přes Uber po celém světě je stále placeno pomocí papírových bankovek,“ řekl Hazlehurst deníku Financial Times s tím, že Uber chce toto číslo snížit.

Jednou z výhod, které má Uber oproti ostatním nováčkům v bankovnictví, je jeho široký záběr, který společnosti umožňuje vyjednat si lepší dohody s prodejci. „K provozování těchto služeb nemusíme používat tradiční model příjmů z poplatků,“ vysvětlil Hazlehurst.



Technologičtí giganti na scéně

Tah Uberu je dalším znamením, že se technologičtí giganti snaží proniknout do světa financí. Společnost Apple nedávno uvedla na trh kreditní kartu se společností Goldman Sachs. Amazon již léta svým obchodníkům nabízí půjčky pro malé podniky. Facebook zase představil v letošním roce ambiciózní plán s kryptoměnou libra.



Uber nedávno provedl průzkum u amerických řidičů, ve kterém zjišťoval, zda by měli zájem o mikropůjčky. Zájem se potvrdil, ale Hazlehurst sdělil, že je zatím příliš brzy říci, zda společnost začne půjčky v USA poskytovat. V několika zemích, včetně Brazílie, Indie a Peru už přitom Uber mikropůjčky řidičům nabízí.