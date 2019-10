Ztrátový Uber hledá další příjmy. Propojí firmy se skladníky i barmany

18:50 , aktualizováno 18:50

Alternativní přepravní služba Uber se pouští do nového byznysu. V americkém Chicagu spouští novou aplikaci, která propojí například uklízečky nebo skladníky s firmami, které jejich služby poptávají. Firmě by to mělo pomoci v době, která úplně nepřeje její hlavní činnosti, zprostředkování přepravních služeb.