Byznys třída v letadlech by měla být zakázána, říká šéf Wizz Airu

„Byznys třída by měla být zakázána. Je neekologická a na vině je letecký průmysl, který zachovává tento neefektivní a archaický model,“ říká Varadi. Dokazují to i výpočty na online kalkulačkách, podle kterých zpáteční let v ekonomické třídě mezi Londýnem a Sydney vyprodukuje 2,8 tun CO 2 , zatímco stejná cesta v byznys třídě 5,4 tun CO 2 .

Varadi naléhá na letecké společnosti, aby se zavázaly k úplnému zákazu cestování v byznys třídě na trasách, které jsou kratší než pět hodin. Vzkazuje kolegům z průmyslu, aby byli při snižování své uhlíkové stopy agresivnější. Jinak žádných viditelných změn nedosáhnou. Napsal o tom deník Daily Mail.

Zákaz soukromých letadel?

Wizz Air se chlubí tím, že mezi svými konkurenty dosahuje nejnižších emisí CO 2 na cestujícího a očekává, že během příštího desetiletí hodnotu sníží ještě o 30 procent. Jak uvedl server Traveller, Varadi sdělil, že nové úspornější stroje Airbus A321neo a A321XRL budou mít vysoký počet sedadel, aby ještě více snížili dopad letecké dopravy na životní prostředí.

Aerolinky se většinou spoléhají na zisky z cestujících z byznys třídy, protože jejich letenky mohou stát oproti těm z ekonomické třídy několikanásobek.

Mezi dopravce, kteří nabízejí byznys třídu na krátkých trasách, patří například British Airways. Prostřední sedadla v byznys části Club Europe zůstávají úmyslně neobsazená, aby cestující měli vyšší komfort. Tím se ale snižuje kapacita letadel a naopak se zvyšuje uhlíková stopa na osobu.

Letos v létě předstihla Wizz Air společnost Easy Jet v počtu míst pro cestující z letiště Londýn Luton. Zrovna z tohoto letiště létá ve Velké Británii nejvíc soukromých tryskáčů. Deník The National přišel minulý týden se zjištěním, že pokud by prosincové volby v Británii vyhráli labouristé, zvažovali by úplný zákaz soukromých letadel od roku 2025.