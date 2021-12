Letiště prodloužilo smlouvu stávajícím taxi, tendr vypíše příští rok

„Pro letiště je zásadní zajištění dopravní obslužnosti tohoto typu obzvlášť v hlavní sezoně. I s ohledem na časově náročný proces vypsání nového tendru a výběru nového provozovatele jsme se rozhodli pro variantu prodloužení smluv. Výhodou je i to, že stávající smluvní taxi operátoři mají navíc prověřené a proškolené řidiče, kteří mají platná bezpečnostní školení. Jejich získání je časově a organizačně náročné, navíc by mohlo být rizikem výpadku služby po uplynutí doby nájmu stávajících nájemních smluv,” řekl člen představenstva Letiště Praha Jakub Puchalský.

Současní provozovatelé smluvního taxi na letišti tak budou pokračovat podle standardů, kam patří například povinnost přistavit vozidlo do pěti minut od projevení zájmu cestujícího o taxi, dále stáří vozů do tří let ve vyšší střední třídě v jednotné barvě a s možností připojení k wi-fi, požadavky na chování a oblečení řidičů a účtování ceny jízdného s cenovou regulací.

Zakázku na provozování nové taxislužby letiště vyhlásí na začátku roku s cílem rozšířit počet potencionálních uchazečů. Letiště kvůli tomu zorganizovalo nové předběžné tržní konzultace, podle nichž chce nastavit nový obchodní model. Nový taxi operátor by pak mohl začít na letišti jezdit od jara 2023.

Letiště už letos jednou zakázku na novou smluvní taxislužbu vypsalo. Jednou z hlavních podmínek tendru byla garance ceny pro cestující předem. Tendr však na podzim muselo letiště zrušit kvůli nejasnostem, zda podmínky soutěže vyhovují nové legislativě v taxislužbě. Nový tendr by měl mít upravené podmínky.