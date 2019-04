Skanska opraví D1 u Humpolce. Bez soutěže a za 640 milionů korun

Pod silnicí, ze které ministerstvo dopravy po opakovaném kolapsu dálnice D1 na konci loňského roku vykázalo původního zhotovitele, se totiž hromadí voda. Hrozí tak, že doposud provedené práce přijdou vniveč, v nejhorším případě může poškození dálnice zajít tak daleko, že bude ohrožovat projíždějící řidiče.

Kvůli nedostatku času proto ŘSD místo klasického výběrového řízení oslovilo jen omezený počet stavebních firem, se kterými mělo na předchozích modernizovaných úsecích D1 dobré zkušenosti. „Jednali jsme s pěti uchazeči, nakonec jsme ale dostali nabídku jen od tří stavebních firem,“ řekl iDNES.cz mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Předchozí stavitel skončil v prosinci

První problémy se na rozestavěném úseku z Humpolce do Větrného Jeníkova objevily loni na jaře, jen pár týdnů po zahájení prací. Už tehdy Ředitelství silnic a dálnic upozorňovalo, že je stavba ve skluzu, což se nepodařilo dohnat do konce roku.

Úřad ale česko-italsko-kazašskému konsorciu umožnil pokračovat v opravách až do zimního období, což v konečném důsledku vedlo k opakovaným několikahodinovým dopravním zácpám v rozestavěném úseku. S příchodem sněžení totiž nastal problém s odklízením sněhu v zúžených pruzích. Zároveň nebylo možné dopravní omezení odstranit a provoz roztáhnout po celé šíři vozovky kvůli výdutím pod silnicí, které podle ŘSD vznikly nesprávným pracovním postupem.

Dokončení prací je nyní rozděleno do tří etap. Skanska získala první z nich, stavební práce by se měly rozeběhnout v průběhu května. Na dokončení výměny zbytku vozovek plánují silničáři vypsat klasickou soutěž. Její vítěz by tak mohl podle optimistického odhadu mohl se stavbou začít napřesrok na jaře. Ještě předtím plánuje ŘSD samostatně vysoutěžit stavbu nadjezdu u obce Bystrá na 91. kilometru.