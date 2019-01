Problémová dálnice bez tendru. ŘSD zvažuje přímý výběr stavitele D1 u Humpolce

Pokud se prokáže, že vodu neodvádí ani potrubí ve středním dělicím pásu vozovky, hrozí podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupy poškození silnice, což může vést až k ­ohrožení bezpečnosti provozu.

„Analyzujeme možnost zadat část zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění,“ řekl MF DNES Kroupa. Státní organizace nyní řeší, zda by tímto postupem neporušila zákon o zadávání veřejných zakázek.

Už nyní je podle Kroupy zřejmé, že vyhozená stavební firma nenapojila drenáže na potrubí ve středním dělicím pásu. Silničáři navíc zkoumají, zda odvodňovací potrubí není ucpané nebo deformované.

Pokud by ŘSD hledalo stavební firmu pro nápravu problémů v klasické soutěži, předpokládá její vyhlášení na březen letošního roku. Naopak nouzová varianta bez tendru by podle Kroupy umožnila jednání zahájit o měsíc dříve a v dubnu se začátkem stavební sezony na stavbu pustit náhradníka za vyloučené sdružení.

Konsorcium italské Toto Costruzioni Generali, kazašské SP Sine Midas Stroy a české Geosan Group vykázal ze stavby ministr dopravy Dan Ťok před loňskými Vánocemi poté, co provoz na dálnici kvůli silnému sněžení na řadu hodin opakovaně zkolaboval. Odklízení sněhu totiž zkomplikovala skutečnost, že stavební firmy nestihly v termínu dokončit práce na modernizaci dálnice a ta se ve zúžení ucpávala.

V půlce února stotřicítkou

Během dnešního dne chtějí silničáři začít se zasypáváním děr, které pod dálnicí při výstavbě vznikly. S takzvanou injektáží kaveren by podle aktuálního harmonogramu měli být hotoví po 20. lednu a ­současně s tím plánují provizorní opravy vozovky, aby po nich bylo možné jezdit neomezeně ve dvou pruzích v obou směrech. Pokud to umožní počasí, tak by řidiči mohli u Humpolce jezdit 130kilometrovou rychlostí po polovině února.

Většina prací, které by mohly působit komplikace v dopravě, slibuje ŘSD provádět během víkendu, případně v ­nočních hodinách, kdy je provoz na dálnici nejslabší.

Do dvou let se opraví znova

Ještě před zahájením výběru náhradní firmy dokončuje Ředitelství silnic a dálnic součet všech prací, které původní stavitel na dálnici zvládl udělat. K devátému lednu mu ŘSD zaplatilo faktury ve výši 509,8 ­milionu korun z 1,75 miliardy, které za modernizaci téměř 14­kilometrů D1 požadoval.

Tato částka se přitom může ještě mírně zvýšit. „Chceme po nich, aby doložili zkoušky a pasporty, zda jsou vyfakturované práce provedeny v­bezvadné kvalitě. Velkou část zkoušek doložili, část však zatím doložená není,“ uvedl šéf ŘSD.

Od konečné částky, kterou firmě stát prostřednictvím ŘSD zaplatí, je navíc potřeba odečíst penále za zpoždění výstavby. To ŘSD vyčíslilo na zhruba 60 milionů korun, přičemž sdružení podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla už část peněz uhradilo.

O zpoždění prací na úseku mezi devadesátým a stočtvrtým kilometrem vědělo ŘSD už letos v létě, když firma nestíhala plnit termíny a poprvé jí hrozilo, že o zakázku přijde. Společnost však resort dopravy uchlácholila novým harmonogramem. Zdržení se pak protáhla až do zimních měsíců.

Ideální počasí na stavební práce není ani nyní. Nelze ale očekávat, že by na Vysočině během zimních měsíců bylo výrazně příznivější, uvedl Kroupa. Všechny opravy, které je co nejdříve potřeba udělat pro uvedení dálnice do neomezeného provozu, navíc budou sloužit jen krátkodobě. Během roku až dvou totiž nová stavební firma kompletně obmění cementobetonový povrch vozovky za zcela nový.

Kromě výměny stavební firmy reagoval ministr dopravy Dan Ťok dočasným omezením jízdy kamionů v ­levém pruhu mezi Humpolcem a­ Jihlavou a pohrozil, že zákaz kamionů v rychlejším pruhu zavede plošně. Podle ministerstva totiž řidiči kamionů situaci zhoršili mimo jiné tím, že po rozjetí kolony zůstávali stát s tím, že si musí vybrat povinnou přestávku v řízení, kterou nemohou trávit jinde.