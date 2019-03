Silničáři se po zimě vracejí na D1, práce začnou od pátku

Na oba dva úseky by se dělníci měli vrátit od pátku 8. března. Během pátku a následujícího víkendu budou rozestavovat dopravní značení, což si vyžádá dopravní omezení. Řidičům ale budou k dispozici po většinu času dva jízdní pruhy v obou směrech, kterými se bude projíždět sníženou, osmdesátikilometrovou rychlostí. Na následující víkend pak silničáři připravují demolici mostu na 22 kilometru u Mirošovic.

Obtížnější situace je na Vysočině mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, ze kterého resort dopravy vloni v prosinci vyhodil kvůli zpoždění prací konsorcium tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Na něj by se stavební stroje měly podle ŘSD vrátit nejdříve v dubnu, až státní investorská organizace vybere nového zhotovitele.

Nyní ředitelství silnic čeká na výsledek znaleckého posudku, v jakém stavu se rozestavěný úsek nachází. Podle něj se rozhodne, zda bude nového zhotovitele vybírat v urychleném režimu, nebo prostřednictvím klasického výběrového řízení. „Očekáváme, že se znalec přikloní k našemu názoru, že technický stav dálničního úseku je vážný a že ŘSD nového zhotovitele vybere ve zrychleném výběrovém řízení,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Pokud by státní investorská organizace musela vypisovat klasické výběrové řízení, protáhl by se výběr zhotovitele o několik měsíců. I v tomto případě ŘSD předpokládá, že by se stavební dělníci měli na tento úsek vrátit do konce letošního roku.

Z nových úseků by měly být nejdříve zahájeny práce mezi Velkým Beranovem a Měřínem, kde se očekává nájezd stavebních strojů rovněž začátkem dubna. V červenci by se pak podle předpokladu ŘSD měly rozeběhnout práce na úseku z Koberovic do Humpolce.

Naopak zatím není jasné, kdy se začnou modernizovat úseky mezi Ostrovačicemi a Devíti Kříži a úsek u Velkého Meziříčí. „Máme stavební povolení, u obou úseků ale čekáme na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl Kroupa.

Kromě oprav plánuje resort dopravy v letošní sezóně rozestavět 178 kilometrů nových silnic. „Ve čtvrtek 14. března bude oficiálně zahájena stavba D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy v délce 12,6 kilometrů, která naváže na už rozestavěný úsek mezi Časy a Ostrovem, který měří 14,7 kilometrů,“ uvedlo ministerstvo. Na konci března pak plánuje zahájit výstavbu obchvatu Českých Budějovic v úseku Hodějovice - Třebonín.