Ústavní soud se zastal cestujícího za zpožděný let Smartwings

Na základě nařízení Evropského parlamentu z roku 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě, platí, že cestujícím, jejichž let o délce do 1 500 kilometrů byl na svém příletu do cílového místa určení opožděn o více než tři hodiny, náleží paušální kompenzace ve výši 250 eur.

Stěžovatel se na základě tohoto předpisu v říjnu 2019 u Obvodního soudu pro Prahu 6 domáhal po žalované společnosti Smartwings náhrady nemajetkové újmy ve výši 250 eur s příslušenstvím za zpoždění březnového letu z Prahy do Londýna.

Podle stěžovatele měl let podle letového plánu z Prahy startovat ve 12:30 a do Londýna dorazit ve 13:35 místního času. Vinou zpožděného startu ve skutečnosti cílového místa určení dosáhl až v 16:48 místního času, tedy se zpožděním 3 hodiny a 13 minut.

„Společnost však u soudu předložila jí vyhotovený záznam o provedení letu (tzv. journey log), z něhož vyplývalo, že let byl zpožděn „pouze“ o 2 hodiny a 55 minut a tedy stěžovatel nárok na kompenzaci nemá. Obvodní soud svůj zamítavý závěr opřel pouze o předložený záznam o provedení letu. Důkazy navržené stěžovatelem, jako jsou záznamy z letových radarů, potvrzení vyhotovené letištěm v místě příletu či svědecké výpovědi, které jeho verzi jednomyslně podporovaly, soud neprovedl. Navíc stěžovateli uložil zaplacení náhrady nákladů soudního řízení protistraně ve výši 1 200 korun.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná. „Lze souhlasit s názorem stěžovatele, že pokud za jediný klíčový a věrohodný podklad k prokázání délky zpoždění letu v cílovém místě určení měl být pro zkoumaný případ považován toliko záznam o provedení letu, vypracovaný provozujícím leteckým dopravcem, který má možnost s údaji zapisovanými do takového záznamu volně disponovat dle svých zájmů, je takový postup odporující smyslu a účelu nařízení, spočívající v ochraně cestujících jako slabší smluvní strany.

„Cestující by v takovém případě neměli ve sporu s provozujícím leteckým dopravcem fakticky žádnou možnost prokázat délku zpoždění letu,“ informoval o závěrech senátu soudce zpravodaj David Uhlíř.

Ústavní soud nařídil v dalším řízení, aby soud vzal v úvahu a řádně zhodnotil veškeré důkazy předložené stěžovatelem a znovu zváží věrohodnost listiny předložené vedlejším účastníkem, uzavřel soudce zpravodaj ve své zprávě.