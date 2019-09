Let boeingu do Prahy s jedním motorem byl podle úřadu pochybením posádky

15:07 , aktualizováno 15:07

Let přes půl Evropy na jeden motor hodnotí Úřad pro civilní letectví (ÚCL) jako pochybení posádky. Nicméně nemá zatím indicie, že by za rozhodnutí zkušeného kapitána, který závažnou poruchu letadla zatajil a pokračoval s letounem až do Prahy, stál tlak společnosti Smartwings.