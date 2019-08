Čtvrté spojení Prahy s USA. American Airlines spustí linku do Chicaga

13:44 , aktualizováno 13:44

Počet přímých spojení z pražského letiště do Spojených států amerických se od příštího května rozroste o linku American Airlines do severoamerického Chicaga. Sezónní spojení bude společnost provozovat pětkrát v týdnu letounem typu Boeing 787-8 Dreamliner. Kromě Chicaga je z destinací v USA bez přestupu možné letět z pražské Ruzyně rovněž do Filadelfie, New Yorku a nedalekého Newarku.