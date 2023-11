Pilot oznámil pasažérům „let do důchodu“, dojemný projev se stal hitem

Pilot Jeff Fell se před svým posledním letem před odchodem do důchodu rozhodl rozloučit se s milovaným povoláním netradičně. Z kokpitu vyšel do uličky, kde nejdříve pasažéry letu z Charlotte v Severní Karolíně do Chicaga ve státě Illinois přivítal na palubě, než zahájil své „slavnostní“ oznámení.

„Pokud budu trochu dojatý, tak mi to odpusťte, prosím,“ říká ve videu.

„Pokud mohu využít chvíli vašeho času, než odletíme do Chicaga, rád bych ocenil skupinu pro mě velmi důležitých lidí, kteří jsou na palubě letadla,“ řekl Fell a dodal, že jeho blízcí se nacházejí v zadní části.

„Sedí tam většina mé rodiny, která se připojila na můj let do důchodu,“ oznámil pilot, za což si vysloužil hlasitý potlesk všech cestujících. Pilotovi se při dojemném projevu, který si s sebou přinesl napsaný, zlomil hlas. Dodal, že do penze „odlétá“ po 32 letech práce pro dopravce American Airlines.

Rodině poděkoval za to, že se jeho posledního letu účastní a slaví s ním tak důležitý okamžik jeho života. „Mám vás všechny rád,“ dodal. Speciálně poděkoval jeho manželce.

„Vítejte na palubě!“ zakončil nakřáplým hlasem Fell. Následně se mu dostalo dalšího potlesku.

Video zveřejnil steward Justin Harrison, uvádí portál Business Insider. Harrison sdělil, že tento let se uskutečnil již v loni v únoru, video se však rozhodl zveřejnit na TikToku teprve minulý týden. Proslov na sociální síti od pátku vidělo přes 3,3 milionu lidí a získalo přes 600 tisíc „lajků“.

„Znovu jsem si to video pustil a když jsem viděl tu zranitelnost a smysluplnost...“ řekl Harrison pro Business Insider. „Jeho poselství mě tak dojalo, že jsem se rozhodl ho sdílet na TikToku,“ dodal.

Později dodatečně zveřejnil další video. Na něm lze sledovat, že kapitána během přistávání na ranveji přivítaly salvy z vodního děla. V letectví to znamená projevení úcty starším pilotům, poukazuje deník The Independent.