QR kód místo papírů. Lufthansa bude uznávat digitální očkovací certifikát

Německý letecký dopravce nicméně doporučuje, aby si lidé pro jistotu zatím na letiště brali i tištěné certifikáty o očkování, dokud se systém pořádně nevyzkouší. I přesto si Lufthansa od QR kódu, tedy od digitálního očkovacího certifikátu, slibuje mnohé.



„Nebude potřeba brát si na letiště různé dokumenty a důkazní materiály. Také bude mnohem obtížnější prokázat se padělaným očkovacím certifikátem, protože systém porovnává data z QR kódu s údaji o rezervaci cestujících,“ nastiňuje Lufthansa v tiskové zprávě.

Kromě QR kódu si Lufthansa klade další cíle. Německému státu chce letecký dopravce do zářijových parlamentních voleb splatit zhruba 25,5 miliardy korun, které si půjčil kvůli pandemii.

Německé národní aerolinky oznámily využití QR kódu minulý čtvrtek s tím, že cestování díky tomu bude jednodušší a procesy na letišti rychlejší. Zatím však není jisté, kdy budou QR kódy fungovat pro letectví na sto procent, respektive, kdy nebude potřeba brát si s sebou do odletové haly fyzické dokumenty o očkování či testování. Na vybraných trasách bude možné načíst digitální certifikáty do aplikace aerolinek (která následně vytvoří palubní vstupenku) „již brzy“, uvádí aerolinky na svých webových stránkách.

Německo začalo vydávat digitální potvrzení před týdnem. Lidé, které vakcinace teprve čeká, dostanou QR kód právě v den očkování. Ti, kteří už naočkování jsou, mohou pro QR kód zajít do lékárny. Tam se prokážou fyzickým dokumentem o vakcinací a lékárník jim vydá speciální digitální certifikát, který si člověk naskenuje do mobilního telefonu, popisuje celý proces zpravodajský web The Local.

Německo a tamní aerolinie nejsou jedinými aktéry, kteří chtějí těsně před letními prázdninami co nejvíce zjednodušit podmínky cestování. Státy Evropské unie se v pátek dohodly na uvolnění cestovních omezení. Turisté, kteří jsou plně očkovaní alespoň čtrnáct dní, se díky tomu vyhnou testům nebo karanténám v zahraničí. Budou tak prakticky moct cestovat jako před pandemii. Roušky však na palubách letadel zůstávají i nadále povinné.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ukazuje evropský digitální covid certifikát na tiskové konferenci v Bruselu. (16. června 2021)

V České republice za účelem digitalizace potvrzení o očkování, testování či prodělaném koronaviru, vznikla aplikace čTečka. Ta má sloužit ke kontrole certifikátů. Na konci června ji má navíc doplnit aplikace Tečka, do které bude možné nahrát víc certifikátů, například celé rodiny.