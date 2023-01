Bezemisní do sedmi let. Letiště vyhandlovalo slevu za odpovědné podnikání

Pražské letiště se zavázalo k používání elektromobilů a snižování emisí. Od konsorcia bank za to dostalo slevu z nákladů na správu sedmimiliardového úvěru. Samotná sleva ve výši setiny procenta ale není hlavní důvod, proč se letiště do společensky uvědomělého podnikání označovaného jako ESG pouští. Stále více jeho partnerů to totiž po něm chce.