Letů za sluncem přibude, cesty z Prahy do exotiky budou kratší

Pražské letiště nabídne ve spolupráci s padesátkou dopravců lety do více než 90 destinací. Jde o vysokou sázku na to, že Čechům vydrží cestovatelský apetit z léta a nevyděsí je představa výměny několika dnů jižního sluníčka za studené radiátory.

Přesto bude zimní sezona co do počtu spojů slabší než ty předcovidové. „Ve srovnání se zimním letovým řádem 2019 jde o 75 až 80 procent kapacit,“ uvedl ředitel divize leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip. Staronovou destinací je například letiště London City, kam se po covidové odmlce vrací se třemi páry letů týdně společnost British Airways. Posílí rovněž lety na Heathrow, jež se nachází na opačné straně města.

Kromě Londýna patří mezi nově otevřené tradiční destinace norské Oslo, kam začne létat EasyJet. Ostatní spoje lze považovat víceméně za linky pro turisty – ať už budou pravidelné, nebo charterové.

Mezi charterové linky, které si objednávají cestovní kanceláře, patří zmiňovaný Madagaskar nebo provincie Krabi v jihozápadním Thajsku. Po letním úspěchu Egypta se pak na zimu, kdy destinace u Rudého moře zaznamenaly meziroční nárůst v desítkách procent, k tuzemským dopravcům Smartwings a České aerolinie připojí EasyJet. Ten bude létat do Hurghady a Marsá Alam.

Na dálkových linkách se zavedení přímých spojení projeví citelným zkrácením doletových časů. „Do letoviska Nosy Be (ostrůvek u severního pobřeží Madagaskaru) se poletí Boeingem 787 Dreamliner deset hodin. Doposud se Češi mohli dostat alespoň se dvěma přestupy a podle vyhledávačů by nyní tato cesta trvala přes dvacet hodin,“ uvedla mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Právě Čedok prostřednictvím své polské mateřské společnosti spojení na Madagaskar a do Thajska objednává. Thajsko pak přímým letem vyjde na jedenáct a půl hodiny, což proti dostupným letům s mezipřistáním rovněž přináší zhruba šestihodinovou časovou úsporu.

Konkurenční Fischer naopak v exotice sází na bližší středovýchodní destinace. „Rozšiřujeme nabídku odletů do Spojených arabských emirátů, kam budeme létat každý den, někdy i několikrát. A nabídneme přímé spojení jak do Dubaje, tak do emirátu Ras Al Khaimah. Rok od roku je u našich klientů oblíbenější Omán, kde nově kromě pobytových zájezdů nabídneme i poznávací zájezdy,“ doplnil mluvčí společnosti Jan Bezděk.

Ještě pojedeme a pak se uvidí

Přestože vidina dvouciferné inflace spoustu Čechů donutila penězi neplýtvat, u exotické dovolené nemusí být sázka na silnou zimní sezonu zdaleka ztracená.

„Jde o jinou cílovou skupinu, která běžně utrácí padesát i více tisíc korun za osobu. Nejde tedy o lidi, kteří by měli problém s navýšením zálohy na topení o tři tisíce korun,“ předpokládá expert na cestovní ruch Stanislav Zíma.

Majitele firem nebo lépe finančně ohodnocené zaměstnance zatím inflace v podobě útlumu byznysu nebo ohrožení pracovních míst podle Zímy příliš nedostihla. Dotknout by se však mohla lidí mířících do lacinějších egyptských destinací, které se zaměřují na ekonomicky citlivější klientelu. Ta totiž pociťuje krizi mnohem výrazněji.

Letiště Praha podle mluvčí Kláry Divíškové během krize fakticky investovalo do obnovení provozu nižší stovky milionů korun. Tyto peníze letiště odpustilo aerolinkám na poplatcích za předpokladu, že během náročného období udržely alespoň 55procentní kapacitu vůči předkrizovému roku 2019.

Napřesrok ale bude podle ředitele letiště Jiřího Pose s programem Covid Obnova provozu konec. Takzvané incentivní pobídky se budou vztahovat zejména na dopravce, kteří by byli ochotni otevřít dálková spojení, o která pražské letiště dlouhodobě usiluje. Zejména jde o celoroční spojení s New Yorkem a dalšími městy v USA (Chicago, Atlanta, Miami, Los Angeles, Boston), kanadským Montrealem či Torontem nebo Hanojí, Bangkokem, Dillí nebo Tokiem na opačné straně zeměkoule.