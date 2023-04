Éra levných letenek končí. Prodraží je dekarbonizace a boj za klima

Podle vyhledávače leteckých spojení Kayak jsou lety mezi Velkou Británií a kontinentem letos v létě o třetinu dražší než loni. „A není to jen dočasná turbulence. Je to nová realita leteckého provozu, neboť aerolinky čelí obrovské výzvě dekarbonizace a stále se zpřísňujícím právním nařízením týkajícím se ochrany klimatu,“ upozorňuje analytička Bloombergu Lara Williamsová.

Letecké společnosti musí už nyní mít dostatek emisních povolenek, které by pokryly každou tunu uvolněného oxidu uhličitého do atmosféry při letech po Evropě. Momentálně dostávají zhruba polovinu těchto povolenek zdarma, to ale v roce 2026 skončí. Během tří let se tak prakticky zdvojnásobí jejich náklady na krytí uhlíkové stopy.

„Navíc stoupá i cena samotných povolenek,“ upozorňuje Williamsová s odvoláním na zprávu analytika Alexe Irvinga, evropského dopravního analytika společnosti Bernstein. Ten odhaduje, že náklady evropských leteckých společností v důsledku těchto změn stoupnou do roku 2027 zhruba o pět miliard eur (120 miliard Kč).

„A to je jen začátek. Během příštích třiceti let se musí letecký průmysl proměnit z odvětví s vysokou uhlíkovou stopou – letadla jsou zodpovědná za 2,5 procenta celosvětových emisí CO 2 – na odvětví s nulovými emisemi,“ vypočítává analytička Bloombergu.

Miliardové investice

Investice do moderních letadel a infrastruktury, zvýšením efektivity a využití alternativních paliv a technologií na odstraňování uhlíku si podle analýz SEO Amsterdam Economics a Royal Netherlands Aerospace Centre vyžádá do roku 2050 náklady ve výši 820 miliard eur (19,8 bilionu Kč).

Tyto částky se promítnou i do ceny letenek a otázkou zůstává, do jaké míry se zdražení odrazí na poptávce ze strany cestujících. „Kdyby bylo možné zvýšit ceny bez poškození poptávky, letecké společnosti by to již dávno dělaly,“ konstatuje analytik Irving.

Na druhé straně dosavadní prognózy počítají s dramatickým nárůstem počtu pasažérů. Mezinárodní asociace letecké dopravy odhadla, že v roce 2040 by se se počet letů každoročně uskutečněných pasažéry po celé planetě měl zvednout na osm miliard. To je proti roku 2017 téměř dvojnásobek.

„Otázkou zůstává, zda je růst kompatibilní s ambicemi dosažení uhlíkové neutrality. Odpověď může být těžko stravitelná. Dekarbonizace letecké dopravy je dostatečně obtížná i bez dalších cestujících,“ všímá si Williamsová. Připomíná při tom zprávu britské Královské společnosti, podle níž by i pokrytí stávající poptávky po letenkách ve Spojeném království biopalivy by vyžadovalo zhruba polovinu zemědělské půdy země.