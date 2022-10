Dráhy představily nové spací vlaky a noční linku do Curychu

V současnosti prošlo modernizací zatím šest z devíti vozů WLABmee, které nabídnou u vybraných kupé možnost odsunutí mezistěny a propojení dvou oddílů do jednoho většího. „Lůžková kupé jsou pro tři osoby, což pro velkou část rodin nestačí,“ zdůvodnil změnu dispozic části vozů mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Spolu s představením zmodernizovaných vozidel, která disponují klimatizací už od renovace v roce 2020, dopravce rovněž spustil novou značku nočních vlaků ČD Night, kterou chce ubrat část cestujících z letecké dopravy.

Rekonstrukce nočních vlaků má ale lehké zpoždění. Původně dopravce uváděl, že k letošnímu prosinci budou hotové všechny lůžkové vozy. Poté má následovat rekonstrukce devíti lehátkových vozů. Ty se od lůžek liší oddíly s cestujícími po šesti. „I když se nedaří všechno podle plánu, můžeme dnes představit konkrétní změny. Lůžkové vozy mají například vyměněné součásti lůžek, dosazeno nové LED osvětlení, renovací prošlo obložení stěn, sociální zařízení, sprchy, dosazeny byly zásuvky pro cestovní elektroniku nebo Wi-Fi síť,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

I lehátkové vozy čeká zásadní modernizace mimo jiné v podobě nové klimatizace, uzavřeného systému WC nebo bezpečnostních dveří umožňujících blokování otevření. V provozu by se tyto vozy měly objevit v průběhu příštího léta.

Schéma dopravy nočními vlaky

České dráhy v současnosti denně provozují noční vlaky s lůžkovými a lehátkovými vozy z Prahy do Varšavy, dále z Prahy přes Žilinu, z Prahy přes Bratislavu do Budapešti a přes České Budějovice a Innsbruck do Curychu. Od prosince do jízdního řádu přibude nové spojení do Curychu s trasou přes Drážďany, Frankfurt nebo Basilej. Celkově by dopravce podle odhadů v lůžkových a lehátkových vozech měl přepravit kolem 100 000 cestujících.

Noční železniční doprava zažívá v posledních letech oživení zejména díky většímu příklonu evropské společnosti k ekologičtějším druhům dopravy. Průkopníkem v znovuobjevování spacích vlaků jsou rakouské dráhy ÖBB. V českém prostředí se cestou nočních vlaků pustil rovněž i Regiojet podnikatele Radima Jančury. Plány na noční spojení do Bruselu a přímořského Ostende vzaly za své kvůli vysokým finančním nárokům zahraničních partnerů. Zatím ani není jisté, zda se od prosince rozjedou vlaky z Prahy a Varšavy do alpských lyžařských center, jak RegioJet dříve avizoval.