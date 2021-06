GM vstupuje na novou půdu. Bude se podílet na výrobě čistých lokomotiv

Výrobce lokomotiv Wabtec sídlící v Pittsburghu momentálně usilovně pracuje na vývoji lokomotivy poháněné bateriemi a vodíkovými palivovými články. Jeho cílem je nabídnout zájemcům hnací vozidlo s nulovými emisemi, které by do budoucna nahradilo naftové lokomotivy. Již druhá generace strojů s tímto pohonem by se měla na trhu objevit v roce 2023.



„Železniční průmysl se ocitá v čele transformace s cílem využití baterií a vodíkového pohonu u hnacích vozidel,“ řekl generální ředitel Wabtec Rafael Santana. Detaily smlouvy mezi GM a Wabtecem zveřejněny nebyly, nicméně dodávky se budou týkat baterií Ultium a částí vodíkových motorů Hydrotec.

„Rozhodnutí Wabtecu použít právě naše technologie pouze potvrzuje, že jsou na té nejvyšší technologické úrovni,“ řekl ke spolupráci prezident GM Mark Reuss.

Modulární baterie Ultimum jsou pro společnost General Motors v současnosti klíčovým prvkem k dosažení bezemisní mobility u aut, jejich použití v lokomotivách zosobněné první železniční zakázkou tak společnosti ušetří značnou část výrobních nákladů.

GM spolu s výrobcem aut Navistar momentálně také usilovně pracuje na designu vodíkového nákladního automobilu.

Baterie Ultimum se budou vyrábět v joint-venture s korejskou elektrotechnickou firmou LG Energy Solution a na jejich výrobu vyrostou obří továrny v Ohiu a Tennessee. Systémy vodíkového pohonu se budou kompletovat zase se spolupráci s japonskou Hondou v Brownstownu v Michiganu.

Společnost Wabtec rovněž oznámila, že pokročila s testy plně elektrické lokomotivy FLXdrive. Na zkušebním okruhu v Kalifornii toto hnací vozidlo dosáhlo jedenáctiprocentní úspory spotřeby paliva i emisí skleníkových plynů, které se rovnají 23 000 litrům ušetřené nafty a 69 tun emisí CO 2 .

Nová lokomotiva váží 200 tun a kapacita jejích 18 000 lithium-ion bateriových článků je 2,4 megawatthodin (MWh). „Dobíjení baterií se realizuje skrze rekuperaci během brzdění,“ říká šéf technologického rozvoje Wabtec Eric Gebhardt.

Společnost rovněž plánuje uvedení druhé generace ryze elektrických hnacích vozidel s kapacitou baterií 6 MWh. Ty by mohly snížit spotřebu nafty i uhlíkových emisí o třicet procent. „Je to podobná kapacita, jako má přibližně sto tesel,“ říká Gebhardt.

Společnost plánuje, že druhá generace výhradně elektrických lokomotiv bude na trhu v polovině roku 2023, kolik kusů továrna plánuje vyprodukovat, nezveřejnila.