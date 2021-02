Biden chce zelenou státní flotilu. Plánuje nákup 650 tisíc elektroaut

Ve federální flotile jsou nyní osobní auta, pick-upy, SUV, limuzíny, ambulance, autobusy i poštovní vozy. Podle všeho půjde o pestrou a obří zakázku. Kromě snížení emisí si Biden slibuje i snížení nákladů na provoz flotily a za palivo.

„Federální vláda vlastní enormní počet vozů, které plánujeme nahradit čistými elektrickými vozidly vyrobenými právě zde v Americe americkými dělníky,“ cituje prezidenta ABC News s tím, že obměna celé flotily bude nejspíš trvat roky.

Slib „zezelenat vládní flotilu“ dal voličům Biden už během kampaně. Nyní vzkázal, že tento slib dodrží. „Na tiskové konferenci uvedl, že to bude největší mobilizace veřejných investic do infrastruktury pro zadávání zakázek a výzkumu a vývoje od druhé světové války,“ píše magazín Autoweek.

Biden má v plánu vytvořit v automobilovém sektoru milion nových pracovních míst a učinit USA světovou jedničkou ve výrobě elektrických vozidel a jejich vstupních komponent.

„V jeho plánu není vytvořit pracovní místa pouze v autovýrobě a v továrnách na komponenty, ale také v dodavatelských řetězcích pro automobily a v celé automobilové infrastruktuře od materiálů přes díly až po dobíjecí stanice,“ píše agentura Reuters. Těch by mělo vzniknout na 550 tisíc.

Biden kritizoval stávající pravidla, podle kterých jsou za americká považována i auta s významným podílem komponentů ze zahraničí. Chce vyplnit mezery, které umožňují výrobu klíčových dílů, jako jsou motory, ocel a skla mimo USA. „Bílý dům zatím nezodpověděl otázky, kdy k obměně flotile dojde, celá výměna by však měla stát dvacet miliard amerických dolarů (431 miliard korun), možná více,“ uvádí Reuters.

Americká vláda vlastnila v roce 2019 přibližně 645 tisíc vozidel, která najela 7,2 miliardy kilometrů a spotřebovala za rok na 375 milionů galonů (14,2 milionu hektolitrů) benzinu a nafty, uvádí General Services Administration (GSA). Za tuto flotilu utratila vláda v roce 2019 přibližně 4,4 miliardy dolarů (téměř 95 miliard korun). Flotilu tvoří přibližně 245 tisíc civilních aut, 173 tisíc vojenských vozidel a 225 tisíc poštovních aut.

Některá americká vládní vozidla už jezdí na elektřinu, k červenci 2020 jich však bylo pouze 3 215.

Ford a GM se mohou radovat

Pro americké výrobce aut General Motors a Ford, které nyní investují miliardy dolarů do elektrifikace svých výrobků a které by z Bidenova plánu mohly mít největší prospěch, je Bidenovo rozhodnutí dobrou zprávou. „GM ohlásilo investice do elektromobility a autonomního řízení do roku 2025 ve výši 27 miliard dolarů a Ford slíbil investovat do řady nových elektromobilů, včetně určeného pro nejprodávanější pickup F-150, 11 miliard dolarů,“ píše AutoWeek.



Dobrou novinkou by to mohlo být i pro novější producenty elektromobilů, jako jsou Tesla nebo Rivian. Muskova Tesla se však zaměřuje na luxusnější vozy. Naopak Ford nedávno představil elektricky poháněnou verzi modelu Transit a GM vytvořila novou společnost BrightDrop zaměřenou na elektrická dodávková vozidla, která by ve federální flotile našla své místo.

Rivian R1T

Jednou z federálních agentur, která by mohla využívat novou flotilu vozidel s nulovými emisemi, je United States Postal Service. Americká pošta už delší dobu hledá náhradu za více než sto tisíc poštovních vozidel dodaných na konci 80. a na začátku 90. let výrobcem vojenských letadel Northrop Grumman. „V poslední době stovky těchto letitých vozidel USPS vzplanuly,“ připomíná Autoweek.



Prezident Biden zmínil, že chce, aby všechna auta na amerických silnicích do roku 2040 neprodukovala žádné emise. Hodlá podpořit výměnu elektroaut a podporu spotřebitelů ve formě slevy nebo možnosti nahradit benzinová auta elektrickými. Podrobnosti k tomuto plánu však zatím známé nejsou.