Sestry s hlubokým ponorem. V USA uvázla loď, podobně jako loni v Suezu

Ever Forward uvázla krátce poté, co v neděli večer opustila přístav města Baltimore. Měla namířeno do Norfolku ve Virginii.

Z údajů specializované platformy Marine Traffic vyplývá, že loď se zatím vyprostit nepodařilo. Pobřežní stráž uvedla, že ji nyní každé čtyři hodiny kontroluje, aby zajistila bezpečnost posádky na palubě, ale i okolního mořského života. K úniku paliva podle majitele lodi nedošlo.

„Společnost Evergreen zajišťuje potápěče pro podvodní inspekci, která by potvrdila případné poškození plavidla, a koordinuje se všemi zúčastněnými stranami snahu o co nejrychlejší znovuvyplavení lodi,“ uvedla společnost.

Jde o tu samou firmu, která musela bezmála téměř přesně před rokem řešit uváznutí své jiné lodi Ever Given v Suezském průplavu. Tehdy šlo o mnohem závažnější incident. Plavidlo totiž zablokovalo jeden z nejvytíženějších uzlů světové námořní dopravy. S důsledky se globální obchod potýkal ještě měsíce po vyproštění.

Ever Given má na délku 400 metrů, Ever Forward, plující pod hongkongskou vlajkou „jen“ 334 metrů. Jak pobřežní stráž, tak společnost Evergreen Marine se vyjádřily v tom smyslu, že v tomto případě uváznutí nenarušilo provoz u přístavu. Příčinu incidentu vyšetřují příslušné orgány.