Egypt chce rozšířit a prohloubit Suezský průplav. Aby předešel dalším zácpám

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí sdělil, že projekt by měl být dokončen nejpozději do dvou let. Správa průplavu chce rozšířit 30kilometrový úsek vodní cesty mezi městem Suez a Velkým Hořkým jezerem, které leží mezi jižní a severní částí průplavu, a to o 40 metrů na východní straně. V plánu je také prohloubení úseku ze stávajících 20 metrů na 22 metrů.

Druhý pruh kanálu, který byl otevřen v roce 2015 severně od Velkého Hořkého jezera a umožnil plavbu v obou směrech, se dočká prodloužení o deset kilometrů, a dosáhne tak délky 82 kilometrů, doplnil Rabía.



Dříve SCA uvedla, že také zkoumá možnost pořídit jeřáby, které by dokázaly složit náklad z výšky až 52 metrů.

V březnu se v jižní části kanálu vzpříčila loď Ever Given, delší než čtyři fotbalové hřiště za sebou. Proplout kanálem kvůli tomu nemohly stovky lodí. Až po týdnu se podařilo specialistům s flotilou remorkérů a díky vrcholícímu přílivu dostat 220 tisíc tun vážící kolos od písčitého břehu. Předtím několik bagrů odstraňovalo tisíce metrů krychlových písku a bláta kolem lodi.

Po vyproštění byla Ever Given odtažena do Velkého Hořkého jezera, kde je doteď i s nákladem tisíců kontejnerů, zatímco se SCA dohaduje o odškodném s japonskou společností Shoei Kisen Kaisha, která loď vlastní.