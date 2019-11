D1 je před Humpolcem průjezdná už obousměrně, omezení od 81. km skončilo

„Modernizovaný úsek dálnice D1 mezi 81. kilometrem u Koberovic a 90. kilometrem u Humpolce je bez dopravního omezení,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Úsek modernizuje za 1,097 miliardy korun společnost Eurovia CS. Práce začaly v září a budou pokračovat v následujících dvou letech. Modernizace úseku má být dokončena v listopadu 2021.

Do 25. listopadu by měly před zimní přestávkou skončit i práce mezi 98. a 104. kilometrem, kde dálnici opravuje společnost Skanska. Celá dálnice D1 mezi Prahou a Brnem bude podle Rýdla bez omezení rychlosti nebo šířky průjezdná nejpozději 1. prosince, kdy by měly skončit i práce na mostě na 27. kilometru.