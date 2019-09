Rekordní uzavírka na dálnici D1. Řidiče čeká zatím největší komplikace

Stavbaři se snažili vyhnout situaci, kdy se budou opravovat dva úseky po sobě, aby po přičtení již opravovaného navazujícího úseku Humpolec – Větrný Jeníkov nehrozilo šoférům, že pojedou opravovaným územím a zúžením dlouhých 22 kilometrů. Úplně se tomu vyhnout nedalo, proto Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) naplánovalo nárazníkové pásmo, které má propojení obou částí s dopravním omezením přerušit a usnadnit tak průjezdnost trasy. Alespoň letos, kdy se budou na nově opravovaném úseku Koberovice–Humpolec odehrávat jenom přípravné práce. Přesto bude potřeba dávat pozor.

„Jsme si samozřejmě vědomi komplikací, které může způsobit současná realizace staveb. Harmonogramy jsme proto zkoordinovali,“ ujišťuje Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic. Oba úseky se budou naplno opravovat v příštím roce. Ale Studecký slibuje, že aspoň devadesátý kilometr u Humpolce, kde je sjezd, bude prozatím oprav ušetřen.

Na mostě se řidičům uleví

A teď ta dobrá zpráva: Na mostě Vysočina u Velkého Meziříčí, kde se dnes tvoří kolony, protože se tam jezdí v jednom směru pouze v jednom pruhu, už se od soboty provoz zlepší.

Mluvčí ŘSD Studecký uvedl, že při veřejné soutěži se přihlíželo i k tomu, na kolik dní stavební firma zúží dálnici na mostě do extrémně úzkého „hrdla“. Předpokládaná doba byla 105 dní. Zhotovitel ji podle Studeckého zkrátil na 70 dní, tedy v podstatě na prázdniny. Silničáři zároveň slibují, že všechny letošní opravy na šesti rozestavěných úsecích skončí nejpozději na sklonku listopadu. Nemá se stát jako loni, že tam budou dělníci šlapat ještě v prosincovém sněhu.

Málo pruhů pro auta

Dopravní expert ODS a poslanec Stanislav Blaha přesto kvůli aktuální situaci na D1 tepe, že se nedrží dávný slib, kdy auta budou moci i po opravovaných úsecích jezdit ve dvou pruzích v obou směrech.

„Velké Meziříčí není první případ. Těch situací s jízdou v jednom pruhu už bylo několik. Naposledy loni v prosinci,“ připomíná Blaha.

Ministři i stavbaři stále sebevědomě prohlašují, že modernizaci dálnice D1 stihnou do konce roku 2021. Ředitelství silnic a dálnic toho ale docílilo i díky jednomu administrativnímu „fíglu“. Z modernizace vyňalo klíčový most přes rokli Šmejkalka u Hrusic kousek za Prahou, protože s jeho rekonstrukcí by se celá stavba ve slibovaném termínu nestihla ani náhodou. Bude to dokonce tak náročná stavba, že si vyžádá nutnost postavit vedle provizorní most. Jen díky tomu budou moci řidiči dálnici dál využívat. Přípravné práce na této stavbě začnou už napřesrok.

I když Ředitelství silnic a dálnic pořád mluví o „modernizaci“, v tomto případě jde v podstatě o celou novou stavbu, jak z vyjádření dálničářů vyplývá. „V rámci stavby bude stávající nosná konstrukce mostu nahrazena novou,“ uvádí Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic. Tento prozatímní „úsek“ bude mít vlastní stavební povolení a bude nutné vykupovat i pozemky v okolí. Dobrou zprávou je, že po rekonstrukci budou na mostě tři jízdní pruhy v každém směru. Tříproudá D1 za Prahou se zase o kousek prodlouží za odbočku na Benešov.

„Stavba D1 most Šmejkalka se svým charakterem výrazně odlišuje od staveb modernizace dálnice D1. Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné vybudovat rozsáhlé přístupové komunikace pod mostem a provést geologický průzkum,“ vysvětluje Studecký.

Oblouk z dálničního pravěku

Most Šmejkalka s jedním velkým obloukem je jednou z nejstarších staveb na D1. Pochází ještě z projektu protektorátní dálnice a vznikal mezi roky 1939 a 1950. První úsek D1 byl otevřen v roce 1971. Ministr Vladimír Kremlík pořád počítá s tím, že modernizace dálnice D1 se dokončí v roce 2021, tedy symbolicky po padesáti letech. Ovšem nutno dodat, že také tři roky po původním termínu.

„Já jsem uložil Ředitelství silnic a dálnic, že modernizace D1 má být dokončena do roku 2021,“ zopakoval Kremlík naposledy 20. srpna ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, ale i mnohokrát předtím a také v MF DNES. Expertka na stavbu dálnic a bývalá zaměstnankyně ŘSD Miloslava Pošvářová to však považuje za přílišný optimismus.

„Oni to nestihnou. Každý, kdo tam jede, tak vidí, že se tam nepracuje ve dne v noci,“ říká Pošvářová a připomíná třeba loňský zádrhel, kdy muselo ŘSD vyhodit mezinárodní skupinu stavebních firem, která svůj úsek u Humpolce prostě nezvládla.