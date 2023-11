Číňané přestoupili z letadel na vlaky. Jsou levnější, pohodlnější i rychlejší

Železniční síť napříč Čínou je každým rokem stále propracovanější. Vysokorychlostní vlaky se pohybují mezi městy rychlostí až 320 kilometrů za hodinu. Vlakové spoje jsou nyní v Číně navíc mnohem preferovanější než v Evropě. Během letošního léta jich využilo téměř sedmkrát více lidí než v případě letadel. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Let z Pekingu do Šanghaje trvá přibližně 2 a čtvrt hodiny. Pokud se ale k němu připočte i cesta na letiště, dlouhá čekací doba na odbavení, nástup do letadla a následné vyzvednutí zavazadel, je reálná přepravní doba mnohem vyšší. U letadel navíc hrozí častá zpoždění, která se mohou týkat třeba špatného počasí. I proto řada Číňanů na této trase preferuje vysokorychlostní vlaky, u nichž ví, že trasu mezi Pekingem a Šanghají zvládnou za zhruba 4 hodiny.

„Ve vlaku mohu dělat spoustu aktivit, které v letadlech nejsou možné. Kupříkladu mohu být po celou dobu cesty online,“ uvedl pro Bloomberg profesor Li Guilin, který působí na čínském institutu pro řízení civilního letectví.

Začalo se v roce 2008

První vysokorychlostní vlaky začaly v Číně jezdit v roce 2008, kdy Peking hostil letní olympijské hry. V té době jich měla Čína jen pár, na konci loňského roku jich ale bylo už téměř 4 200. Čína navíc neplánuje s rozšiřováním vysokorychlostní železniční sítě polevit. Do roku 2025 tam má stát celkem 165 tisíc kilometrů tratí.

Odvíjí se do toho i míra investice do této sítě. Čínské ministerstvo dopravy uvádí, že do železniční dopravy vloží v roce 2022 celkem 711 miliard čínských jüanů, to je v přepočtu zhruba 2,3 bilionu korun. Do leteckého sektoru to ale bude jen 123 miliard jüanů (asi 388 miliard korun)

Cestování po železnici v Číně urazilo dlouhou cestu od stísněných, hlučných, pomalých a často i zapáchajících vlaků v minulosti dlouhou cestu. Dnešní vlaky jsou moderní a velmi pohodlné. Usnadnila se i rezervace. Všechny jízdenky se dají zakoupit online, a to s několikadenním předstihem. I firmy často vybízejí své zaměstnance, aby namísto leteckého spoje zvolili trasu po železnici, a to mimo jiné i kvůli příznivějším vlivům dopravy na životní prostředí.

„Určitě jsme zaznamenali, že cestující se v Číně na vnitrostátních trasách mnohem více přesouvají na železnici. Pro společnost, která sleduje emise skleníkových plynů, je to výhoda,“ uvedl pro Bloomberg analytik Calvin Xie, který působí ve společnosti FCM Travel.

Stačí průkaz totožnosti

Číňané navíc nemusí dokládat papírové jízdenky a do vlaku díky technologickému pokroku stačí nastoupit jen po předložení průkazu totožnosti. Jsou ale i další výhody, které zmiňují. „Na každé zastávce si můžu pohodlně zapálit i cigaretu,“ řekl agentuře Bloomberg šestatřicetiletý cestující jménem Song.

Zároveň ale platí, že na trasách do odlehlých a méně osídlených oblastí zůstávají letecké spoje preferovanější. To proto, že Čína do leteckého sektoru stále hojně investuje. Po pandemii covidu-19 vnitrostátní letecká doprava vzkvétá a čínský veřejný sektor momentálně pracuje na zhruba dvou desítkách nových letišť, které mají byt vybudované do roku 2025, uzavírá Bloomberg.