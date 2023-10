Rychlovlaky protnou i chráněné Poodří, hledá se podoba jejich trasy

Vyplývá to ze zjišťovacího řízení zveřejněného ministerstvem životního prostředí v rámci studie vlivu stavby na životní prostředí EIA.

„Trasa varianty 1a vychází z hlubokého zářezu a je dále vedena po náspu, který přechází na estakádu dlouhou tři sta osmdesát dva metrů a po navazujícím náspu postupně sjíždí na úroveň terénu,“ popsal v závěru zjišťovacího řízení navrhované varianty Petr Slezák, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ministerstva životního prostředí.

„Trasa varianty 1b přechází na estakádu dlouhou 1 370 metrů, která se napojuje do trasy stávajícího železničního koridoru. Ve variantě 1b je oproti variantě 1a prodloužena estakáda a křížení vysokorychlostní trati výběžkem území evropsky významné lokality Poodří je téměř v celé délce zajištěno estakádou.“

Variantu estakády prosazují hlavně pracovníci chráněné krajinné oblasti Poodří. „Z hlediska průchodnosti pro živočichy je varianta estakády vždy lepší,“ vysvětlila Ivona Kneblová, vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny Poodří. „Vždy ale musíme počítat s tím, že jsou tady i další záležitosti – jako cena nebo technická proveditelnost. My se samozřejmě vždy snažíme prosadit to, co je z hlediska ochrany přírody nejlepší, ale ne vždy to je možné.“

K variantě estakády se přiklání i krajský úřad v Ostravě: „Preferovanou variantou je z důvodu nižšího záboru stanovišť a lepší migrační prostupnosti varianta 1b.“

Celkově se zveřejněné závěry zjišťovacího řízení týkají celkem 46 kilometrů dlouhého úseku vysokorychlostní trati mezi Hranicemi na Moravě a ostravským Svinovem.

Současně ministerstvo životního prostředí zveřejnilo i další závěr zjišťovacího řízení zaměřený na úsek mezi Hranicemi na Moravě a Prosenicemi na Přerovsku. Vliv stavby na životní prostředí EIA se už bude u obou částí trati řešit současně.

Zaměstnanci Správy železnic budou muset při návrhu trasy, která po většinu své dráhy na území kraje těsně sousedí s dálnicí D1, počítat i s připomínkami obcí.

Například ve Velkých Albrechticích na Novojičínsku se obávají možných problémů při větších deštích. „Už nyní máme při přívalových deštích problém s potokem, do kterého ústí retenční nádrž dálnice D1. Přitom na stejný potok se má napojit i odvodňovací příkop z vysokorychlostní trati,“ přiblížil obavy Velkoalbrechtických starosta Miroslav Chudják.

Zástupci obce navíc v připomínkách vyjmenovali i další problémy, s nimiž by se obyvatelé potýkali v případě stavby i provozování vysokorychlostní trati.

„Už teď je v obci citelně znát hlučnost nedaleké dálnice, vysokorychlostní trať by se stala dalším zdrojem, a proto požadujeme vybudování protihlukových stěn a přípravu dalších opatření, která by zvýšení hlučnosti zabránila,“ přidal starosta další z výhrad.

Podobné požadavky související s hlučností a prašností při výstavbě i při provozování vysokorychlostní trati zaslali ministerstvu také zástupci Kujav, Mankovic, Vražného a Jistebníku. Všichni shodně požadují výstavbu protihlukových stěn, případně valů, které by obce před zvýšeným hlukem ochránily.

A v souvislosti se stavbou vysokorychlostní trati se dá čekat i přesouvání některých chráněných živočichů. „Například nedaleko Polanky nad Odrou je stanoviště, kde žije chráněný čolek. To bude stavbou trati zcela zničeno. Musíme proto vytvořit obdobný biotop na jiném místě a čolka na něj přesunout,“ upozornila Ivona Kneblová na další problém.

7. prosince 2022