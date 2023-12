Více bezbariérových vlaků i souprav s wifi. Dráhy představily nový jízdní řád

Podle náměstka ředitele ČD pro osobní dopravu Jiřího Ješety budou 76 procent spojů ČD obsluhovat bezbariérové vlaky. Změní se také definice symbolů bezbariérovosti.

„Běžný symbol vozíčkáře znamená nově nasazení přímo nízkopodlažního vozidla nebo vozidla se zvedací plošinou, u kterého není objednání přepravy nutné, ale je pouze doporučené. Inverzní symbol vozíčkáře pak označí bezbariérové spoje, u kterých je třeba asistence dopravce, například při obsluze nástupní plošiny, protože mají podlahu v klasické výšce. Přepravu u takového vlaku je třeba dopředu objednat,“ uvedl Ješeta.

České dráhy v novém jízdním řádu nabídnou kromě bezbariérových vlaků také 7 579 vlaků s možností přepravy jízdních kol, z toho 495 vlaků se službou úschova během přepravy. V 63 dálkových spojích bude k dispozici restaurační vůz, v 93 vlacích bistro a v 229 vlacích roznáška občerstvení nebo automat. Pro cestující s dětmi do deseti let bude připraveno 495 vlaků s vyhrazenými vozy nebo oddíly, v 75 spojích budou mít cestující k dispozici dětské kino. Možnost nabíjet cestovní elektroniku za jízdy nabídne 2 754 vlaků.

Zvýší se ceny

Za rok vypraví České dráhy skoro 2,5 milionu vlaků, které během jízdního řádu ujedou zhruba 119 milionů kilometrů. Přibližně dvě třetiny obslouží regionální spoje a třetinu dálkové vlaky. I přes změnu dopravce na několika regionálních linkách v Plzeňském kraji tak bude celostátní rozsah výkonů zajištěných Českými drahami podobný jako v končícím jízdním řádu.

České dráhy s novým jízdním řádem zvýší ceny jízdenek o 9,5 procenta. Stejně stoupne od 10. prosince také cena univerzální železniční jízdenky OneTicket. Minulý rok zdražilo jízdné u ČD o 15 procent. České dráhy také přidají spoje do Polska a Rakouska, zkrátí cestovní časy o 15 minut na trase z Prahy do Berlína a o 12 minut cestu pendolinem z Prahy do Ostravy. Prodlouží se naopak cesta z Prahy do Plzně o pět až osm minut. Přibude přímé noční spojení Prahy s Curychem.