STALO SE DNES: Izraelci jsou v srdci Pásma Gazy, Hamás nechce pustit zbylé ženy

Izraelská armáda je v srdci Chán Júnisu, největšího města na jihu Pásma Gazy, řekl šéf velitelství Jih izraelské armády Jaron Finkelman. „Jde o nejintenzivnější den od začátku pozemní ofenzivy pokud jde o počet zabitých teroristů, počet ozbrojených střetů i palbu ze země i ze vzduchu,“ řekl Finkelman. Podle mluvčího vlády je Izrael otevřen konstruktivní zpětné vazbě ohledně toho, jak zabránit ohrožení civilistů v nové fázi války.

Palestinské teroristické hnutí Hamás nechce propustit další zajaté ženy, aby neprozradily, jakému zacházení byly vystaveny. Uvedl to mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller s jasným odkazem na sexuální násilí, které podle Izraele ozbrojenci skupiny na izraelských ženách páchali. Hamás však obvinění odmítá s tím, že se zajatkyněmi jedná humánně.

Exprezident Václav Klaus se zotavuje z covidu. Několik dní dojížděl na infekční kliniku Ústřední vojenské nemocnice. Kvůli nemoci se nezúčastní sobotní zádušní mše za Karla Schwarzenberga, uvedl Petr Macinka z Institutu Václava Klause.

Prezident Petr Pavel na sobotním pohřbu bývalého ministra zahraničí, poslance a senátora Karla Schwarzenberga pronese spíše osobní vzpomínku, nebude to smuteční řeč jako taková. „Vážím si toho, že budu moci říct pár slov. Spíše to bude osobní vzpomínka a poděkování než smuteční řeč jako taková,“ podotkl prezident. Respektuje přání rodiny, že pohřeb by neměl být státní, ale určitým průnikem církevního a rodinného obřadu s některými státními poctami.

České dráhy v novém jízdním řádu přidají bezbariérové vlaky a soupravy s wifi sítí. Národní dopravce nabídne celkem 6 692 bezbariérových vlaků, o 550 více než ve stávajícím jízdním řádu. Wifi připojení bude ve 4 026 spojích, to je meziročně o 900 více. S novým jízdním řádem, který začne platit od 10. prosince, se ale také zvýší ceny jízdenek o 9,5 procenta.