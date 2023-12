Schwarzenbergův pohřeb: Pavel nechce řečnit, ale vzpomínat. Přijede i Čaputová

Prezident Petr Pavel na sobotním pohřbu bývalého ministra zahraničí, poslance a senátora Karla Schwarzenberga pronese spíše osobní vzpomínku, nebude to smuteční řeč jako taková. Prezident to v úterý řekl při návštěvě Královéhradeckého kraje. Respektuje přání rodiny, že pohřeb by neměl být státní, ale určitým průnikem církevního a rodinného obřadu s některými státními poctami.