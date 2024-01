Let z Londýna do Prahy se musel vrátit na ostrovy. Na palubě se šířil kouř

Let společnosti British Airways mířící v neděli ráno z Londýna do Prahy musel přistát zpět ve Velké Británii pouhou hodinu po startu. V kokpitu totiž pasažéři zaznamenali podezřelý kouř. Posádka reagovala návratem do Británie.