Klienti aerolinek stále nevyužili vouchery za zrušené lety v covidu za 17 miliard

Praxe vydávání poukazů vyvolala kritiku, protože mnoho lidí chtělo místo toho vrátit peníze v hotovosti. Společnosti British Airlines i EasyJet několikrát platnost svých poukazů prodloužily. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Společnost IAG uvedla, že v době, kdy se lety rušily, vydala poukázky v hodnotě přibližně 600 milionů eur. Poslední výsledky hospodaření aerolinek EasyJet ukazují nevyzvednuté poukazy v hodnotě 110 milionů liber (téměř tři miliardy korun).

Letecký konzultant a bývalý zaměstnanec IAG Robert Boyle, který upozornil na množství cestovních poukazů vystavených IAG, uvedl, že když byly letecké společnosti během pandemie nuceny zrušit obrovské množství letů, povzbuzovaly zákazníky, aby raději přijímali poukazy na budoucí cesty, než aby vydávali náhrady.

Lidé podle něj budou vouchery využívat více s tím, jak se blíží datum vypršení jejich platnosti. V případě British Airlines jejich platnost končí letos v září. Letecká společnost však uvedla, že datum „stále posuzuje“.

„Pokud by byť jen 20 procent z původních poukázek za 1,4 miliardy eur propadlo, znamenalo by to navýšení zisku o 280 milionů eur,“ konstatoval.

„Jestliže poukázky propadnou bez využití, bude mít IAG k dispozici další místa k prodeji. Vzhledem k tomu, co se stalo s cenami letenek po pandemii, bude peněžní hodnota těchto míst ještě vyšší než uváděné hodnoty poukazů,“ připomněl Boyle.

Společnost British Airways informovala, že loni její zákazníci využili 700 tisíc poukazů a že klientům, kteří tak neučinili, zasílá upomínky. Firma se dále brání tvrzení, že aerolinky během pandemie lidem ztěžovaly uplatnění nároku na vrácení peněz.

Hají se tím, že v případě zrušení letu vždy nabízela možnost vrácení peněz v plné výši, změnu rezervace nebo přesměrování. Letecká společnost dále uvedla, že nikdy automaticky nevydávala poukázky, o které musel cestující požádat.