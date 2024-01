Jak často se letadlu otevírají dveře za letu? Rekapitulace známých případů

Nový Boeing 737 MAX pronásledují problémy. Po zavedení do provozu v květnu 2017 došlo ke dvěma nehodám, které otřásly důvěrou ve výrobce. Všechny letouny byly uzemněny do prosince 2020. V pátek 5. ledna 2024 došlo k další mimořádné události, kdy se za letu objevil v trupu otvor na místě nouzového východu. Nešlo o dveře, jak většina médií zkratkovitě uvádí. Ale u řady lidí to vyvolalo otázku, jak často se dveře za letu otevírají?