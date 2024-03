Hodně investic, hodně zlepšení, slibují British Airways. Čeká je transformace

Letecká společnost British Airways (BA) plánuje do rozvoje investovat sedm miliard liber, z toho 750 milionů jen do digitální modernizace. Cílem těchto snah je znovunabytí renomé, o které značka v minulosti zčásti přišla, uvedla v pondělí. Zákazníci se prvních změn dočkají již do konce roku 2024. „Je to nejvýznamnější transformace v naší historii,“ řekl její výkonný ředitel Sean Doyle.