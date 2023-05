Letenky zdražily i o polovinu. Jak ohlídat vzácné slevy, radí šéf Letušky

Má stále cenu prohlížet nabídky letenek? Dají se najít slevy?

Různé cenové akce nebo takzvané error fares se stále čas od času objevují. Jedna z větších kampaní, kterou jsme pořádali s British Airways na začátku letošního roku, obsahovala zlevněné letenky do Spojených států amerických. Objevily se tam ceny kolem osmi tisíc za let do USA v ekonomické a kolem 35 tisíc v byznys třídě. Tyto ceny se týkaly i letů do Honolulu na Havaj a bylo vidět, jak takovéto snížení cen masivně zahýbalo se zájmem o letenky.

Silný domácí dopravce uměl tlačit na zahraniční konkurenci a snižovat ceny letenek. Česko je pro letecké společnosti docela malý trh.