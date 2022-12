Češi prodávají zásoby drahých kovů. Do úspor sahají kvůli inflaci

„Jako nejčastější důvod odprodeje drahých kovů lidé uvádějí potřebu dodatečné hotovosti. Například v září, kdy se cena zlata dostala na 2,5letá minima, však dominovaly panické prodeje pod vlivem klesající ceny zlata na trzích. Zatímco v roce 2021 k nám chodilo s požadavkem o výkup zlata na prodejny v průměru deset až 15 zákazníků denně, letos jich je kolem 30 a výrazně stoupl také zájem o korespondenční prodeje,“ uvedl ředitel Zlaťáky.cz Martin Štich.

„Výkupy drahých kovů u nás stouply letos meziročně na dvojnásobek,“ řekl manažer prodejce drahých kovů v ČR Golden Gate Martin Řihák. Největší objem zpětných výkupů zaznamenala firma v březnu a červnu. V březnu podle ní ceny drahých kovů prudce vzrostly v reakci na začátek války na Ukrajině. Přesto je letošní objem výkupů necelých pět procent z celkových tržeb a společnost zatím v posledních měsících neeviduje panické výkupy klientů.

„Nyní sledujeme s blížícím se koncem roku rostoucí zájem klientů o nákupy drahých kovů,“ uvedl Řihák.

Společnost Gold.plus provozující automaty pro nákup zlata naopak zpětné prodeje nezaznamenala. „Neprodává se zpět ani velmi likvidní digitalizované fyzické zlato, v aplikaci jsme zaznamenali pouze jedno procento zpětného odkupu zlata,“ uvedl ředitel Gold.plus Martin Stránský.

Štich připomněl, že i když největší podíl zájmu o zpětný výkup tvoří lidé, kteří z nejrůznějších důvodů potřebují použít peníze jinde, řada lidí prodává drahé kovy pod vlivem emocí.

„Češi stále opakují tu samou investiční chybu, kterou je panický prodej ve chvíli, kdy se jejich investice dostane do červených čísel. A to přesto, že nejen my neustále připomínáme, že drahé kovy je potřeba kupovat po pečlivém zvážení jako dlouhodobou investici a ochranu majetku a připravit se i na období poklesu jejich ceny,“ podotkl.

Největší poptávka po zpětném odkupu zlata a stříbra podle Šticha nastala ve druhé polovině září. Koncem září přitom stála unce zlata téměř 42 tisíc korun, zatímco na začátku roku šlo o necelých 40 tisíc korun. Důvodem je výrazné posílení dolaru během tohoto roku. „Podle informací našich prodejců si řada lidí, kteří chtěli zlato prodávat právě pod tíhou poklesu jeho dolarové hodnoty, tuto souvislost neuvědomovala,“ poznamenal.

Samostatnou kapitolou je odkup stříbra. „Stříbro je u nás vnímané jako průmyslový kov, proto jsou například stříbrné slitky zatížené 21procentní DPH. Lidé si často neuvědomují, že při jeho prodeji tuto část jeho ceny nedostanou zpět. Výjimkou jsou stříbrné investiční mince, které jsou od DPH osvobozeny,“ uzavřel Štich.