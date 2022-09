Šest základních kroků, jak začít správně investovat

Stále více lidí si uvědomuje, že obyčejné spoření nestačí, sice je bezpečné, ale aby peníze doháněly, popřípadě přímo předháněly inflaci, která momentálně přesahuje už 17 %, je zapotřebí investovat.

„Investování je jako sport. Vhodný pro každého. Aby však přinesl výsledky, je třeba se mu věnovat pravidelně a dlouhodobě,“ říká analytička investiční platformy Portu, Anna Kortusová. A přidává pár rad, jak s investováním začít.

1. Zaručený návod na úspěch neexistuje

Prvním důležitým krokem je stanovení investičního cíle a horizontu. Chcete si vydělat na důchod, dětem na studium, nebo si za pět let pořídit chalupu? To vše ovlivňuje volbu investičního nástroje, délku investování i samotnou výši investice.

Bohužel nelze říci, že by existoval jeden investiční nástroj vyhovující každému. Vždycky záleží na cílech a potřebách daného člověka.

2. Jste připraveni riskovat?

Dále se zamyslete, do jaké míry vám bude vadit kolísání hodnoty vaší investice. S ní je vždy nutné počítat. Ne všichni mají totiž stejnou odvahu riskovat.

V případě krátkodobých investic či obavy z krátkodobých výkyvů je vhodnější zainvestovat peníze konzervativněji. Pokud však chcete peníze naopak zhodnocovat dlouhodobě, můžete si dovolit dynamičtější strategie.

3. Investice nejsou jen akcie

Akcie, dluhopisy, zlato, nemovitosti či obrazy. Do toho všeho je možné investovat. Nevkládejte své peníze jen do jednoho typu investice, nebo třeba dokonce jen do akcií jedné oblíbené firmy. Naopak se je snažte rozložit do několika aktiv současně.

S portfoliem složeným z akcií a dluhopisů od různých vydavatelů z různých částí světa, doplněným třeba o zlato, snižujete riziko propadu jeho hodnoty, a naopak zvyšujete své šance na úspěch.

4. Propady na trzích berte jako příležitost

Představte si, že vejdete do obchodu, nabízejícího většinu svého zboží s výraznou slevou. Podobně lze vnímat také finanční propady na trzích, i investice máte možnost nakoupit levněji. A pokud jejich cena začne opět narůstat, můžete celkově více vydělat. Krátkodobé výkyvy k finančním trhům patří.

5. Nepodléhejte emocím

V době poklesů je velmi důležité nepodléhat emocím, ale držet se své dlouhodobé investiční strategie. Historie nám ukazuje, že trend se postupem času obrátí a hodnota investic začne opět růst, například akciové trhy rostou v průměru kolem 8 % ročně.

6. Lepší dříve než později

Obecně platí, že čím déle necháte svoje peníze pracovat, tím lépe.

Investujte proto pravidelně a dlouhodobě, klidně po malých částkách. A pokud jste s tím ještě nezačali, není se čeho bát. V dnešní době existuje spousta možností, jak své peníze zhodnocovat.

Domluvte si nezávaznou konzultaci s investičním poradcem, který vás do tematiky hlouběji zasvětí a dokáže odpovědět na vaše otázky. Popřípadě vám přímo doporučí vhodný investiční nástroj či nástroje.