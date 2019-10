Penzion na farmě jako dotační past. EU chce zemědělcům omezit podporu

1:00 , aktualizováno 1:00

Většinu příjmů by farmář měl mít ze zemědělství. Jinak od roku 2021 přijde o dotace, chce Evropská unie. Výdělky zemědělců z dalších činností, jako například provoz jízdáren či penzionů, by tak neměly přesáhnout výnosy z rostlinné či živočišné výroby. To by však v případě špatné úrody mohl být problém.