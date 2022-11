Šéfka České bankovní asociace v Rozstřelu zhodnotí mimořádnou daň

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Windfall tax v pátek schválila Poslanecká sněmovna v rámci daňového balíčku. Mimořádnou daní se mají danit mimořádné zisky, a to se sazbou 60 procent. Od příštího roku daň dopadne na energetické, petrolejářské či těžební firmy i banky. Daň má trvat po dobu tří let, a to od příštího roku do roku 2025. Návrh musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Ministerstvo financí očekává, že dotčené subjekty na dani odvedou v příštím roce 85 miliard. Peníze mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se zastropováním cen energií.

Česká bankovní asociace má k dani odmítavé stanovisko, podle ní jde o nesystémové a neefektivní řešení. Banky proto nabízely alternativu, kterou ale vláda odmítla. I o tom promluví v rozstřelu Zahálková. Moderátor Rozstřelu Vladimír Vokál se zeptá také na to, jaký vliv bude mít nová daň na chod a hospodaření bank.